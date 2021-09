Am heutigen Samstag, den 18.09.2021, ist der VfL Bochum am 5. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 zu Gast in der Allianz Arena in München. Nach den Vertragsverlängerungen mit zwei Leistungsträgern will der FC Bayern zumindest vorübergehend Rang eins in der Fußball-Bundesliga erobern. Nach Joshua Kimmich hat auch Leon Goretzka seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister langfristig verlängert. Der 26-Jährige unterschrieb nach längeren Verhandlungen bis 2026. Goretzkas bisheriger Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Bayern München kann mit einem Sieg gegen den VfL Bochum vorerst am Bundesliga-Spitzenreiter VfL Wolfsburg vorbeiziehen.

Wo wird die mit Spannung erwartete Partie zwischen Bayern München und dem VfL Bochum live übertragen?

Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

FC Bayern München gegen VfL Bochum: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen Bayern München und dem VfL Bochum findet am Samstag, den 18.09.2021, um 15:30 Uhr statt. In der Allianz Arena in München werden 25.000 Zuschauern erwartet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, VfL Bochum

: FC Bayern München, VfL Bochum Wettbewerb : 1. Bundesliga, 5. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 5. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 18.09.2021, 15:30 Uhr

: 18.09.2021, 15:30 Uhr Spielort : Allianz Arena, München

: Allianz Arena, München zugelassene Zuschauer : 25.000

: 25.000 Schiedsrichter: Tobias Welz

FC Bayern gegen VfL Bochum live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Bayern München und VfL Bochum wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Bochum am 18.09.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport 2

Sky Sport 2 Livestream: SkyTicket, SkyGo

FC Bayern will gegen Bochum „Schwung mitnehmen“ - Coman fällt aus

FC Bayern München seine Erfolgsserie gegen Aufsteiger VfL Bochum fortsetzen. „Wir wollen den Schwung mitnehmen, erfolgreich bleiben in der Liga und wieder drei Punkte holen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel in der Bundesliga. „In der Bundesliga sind wir aktuell nicht da, wo wir sein wollen, sondern nur auf Platz zwei.“ Verzichten muss Nagelsmann vorerst auf Kingsley Coman. Nach zwei eindrucksvollen Siegen will derseine Erfolgsserie gegen Aufsteigerfortsetzen. „Wir wollen den Schwung mitnehmen, erfolgreich bleiben in der Liga und wieder drei Punkte holen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Heimspiel in der Bundesliga. „In der Bundesliga sind wir aktuell nicht da, wo wir sein wollen, sondern nur auf Platz zwei.“ Verzichten muss Nagelsmann vorerst auf Kingsley Coman. Der französische Nationalspieler musste sich einem Eingriff am Herzen unterziehen

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 5. Spieltag

Neben der Partie Bayern gegen Bochum, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 5. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 5. Spieltag im Überblick:

Freitag, 17.09.2021, 20:30 Uhr

Hertha BSC Berlin gegen Fürth 2:1

Samstag, 18.09.2021, 15:30 Uhr

Mainz gegen Freiburg

Augsburg gegen Gladbach

Bielefeld gegen Hoffenheim

Samstag, 18.09.2021, 18:30 Uhr

Sonntag, 19.09.2021, 15:30 Uhr

Stuttgart gegen Leverkusen

Sonntag, 19.09.2021, 17:30 Uhr

Dortmund gegen Union Berlin

Sonntag, 19.09.2021, 19:30 Uhr