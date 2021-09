Das Topspiel der 1. Bundesliga findet am heutigen Samstag, 18.09.2021, zwischen dem 1. FC Köln und der RB Leipzig statt.

Der 1. FC Köln will seinem Stil auch im Heimspiel gegen Vizemeister RB Leipzig treu bleiben. "Wir wollen vorne Bälle gewinnen, vorne Ansätze haben, um nach Ballgewinn einen kurzen Weg zum gegnerischen Tor zu haben", sagte Trainer Steffen Baumgart angriffslustig: "Wir können jedem Gegner wehtun."

Für RB Leipzig steht in der Partie gegen Köln viel auf dem dem Spiel. Die in der Vorsaison beste Abwehr der Liga ist löchrig geworden. Zehn Gegentore in den letzten beiden Pflichtspielen für RB Leipzig stehen eher für Chaos statt Charakter. Zudem nur ein Sieg aus drei Bundesliga-Partien - der neue RB-Cheftrainer Jesse Marsch muss in Köln liefern. Nur so schafft er nach dem schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte eine Wende. „Der Druck wird jetzt natürlich größer“, meinte Emil Forsberg. Doch auch der Schwede ist bislang nicht der erhoffte Leader nach dem Abgang von Kapitän Marcel Sabitzer.

Wo wird das Topspiel live übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

1. FC Köln gegen RB Leipzig: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Köln und Leipzig findet am Samstag, den 18.09.2021, um 18:30 Uhr statt. Im Kölner Rhein-Energie-Stadion sind 25.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : 1. FC Köln, RB Leipzig

: 1. FC Köln, RB Leipzig Wettbewerb : 1. Bundesliga, 5. Spieltag

: 1. Bundesliga, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 18.09.2021, 18:30 Uhr

: 18.09.2021, 18:30 Uhr Spielort : Rhein-Energie-Stadion, Köln

: Rhein-Energie-Stadion, Köln zugelassene Zuschauer : 25.000

: 25.000 Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Übertragung im TV und Live-Stream: Wer überträgt FC Köln gegen RB Leipzig?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und RB Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Der Streamingdienst DAZN wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Köln gegen Leipzig am 18.09.2021 um 18:30 Uhr:

Kölns Trainer Steffen Baumgart feuert seine Spieler an. Gegner RB Leipzig ist nur mäßig in die Saison 2021/22 gestartet. Gelingt dem FC Köln eine Überraschung?

© Foto: Marius Becker/dpa

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 5. Spieltag

Neben der Partie Köln gegen Leipzip, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 5. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 5. Spieltag im Überblick:

Freitag, 17.09.2021, 20:30 Uhr

Hertha BSC Berlin gegen Fürth 2:1

Samstag, 18.09.2021, 15:30 Uhr

FC Bayern gegen Bochum

Mainz gegen Freiburg

Augsburg gegen Gladbach

Bielefeld gegen Hoffenheim

Sonntag, 19.09.2021, 15:30 Uhr

Stuttgart gegen Leverkusen

Sonntag, 19.09.2021, 17:30 Uhr

Dortmund gegen Union Berlin

Sonntag, 19.09.2021, 19:30 Uhr