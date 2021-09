Werder Bremen und der Hamburger SV treffen am Samstag, den 18.09.2021, erstmals in der Zweiten Liga aufeinander. Doch auch wenn das Nordderby der beiden Rivalen nicht mehr erstklassig ist, ist es für beide Clubs nach wie vor von großer Bedeutung. „Nordderby ist immer etwas besonders, egal in welcher Situation“, sagte Bremens Geschäftsführer Sport Frank Baumann vor dem Duell im Weserstadion.

„Ich habe ja schon verschiedene Konstellationen erlebt. Zu Beginn meiner Spielerzeit waren beide Clubs eher im Mittelmaß, das Derby hatte aber trotzdem eine hohe Brisanz. Dann haben wir Derbys erlebt, wo es um die Champions League ging, dann welche, wo es eher gegen den Abstieg ging“, erinnerte sich Baumann. „Und auch in der Zweiten Liga hat das Nordderby von der Brisanz nichts verloren“, sagte der 45 Jahre alte Ex-Profi. „An dieses Derby reicht in Deutschland sonst nur noch Dortmund gegen Schalke heran.“

Wer überträgt das Spiel zwischen Werder Bremen und dem HSV live im Free-TV ?

das Spiel zwischen und dem im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung findet ihr hier.

Werder Bremen gegen den Hamburger SV: Anstoß, Spielzeit, Spielort

Das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Werder und dem HSV findet am Samstag, den 18.09.2021, um 20:30 Uhr im Weserstadion statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Werder Bremen, Hamburger SV

: Werder Bremen, Hamburger SV Wettbewerb : 2. Bundesliga, 7. Spieltag

: 2. Bundesliga, 7. Spieltag Datum und Uhrzeit : 18.09.2021, um 20:30 Uhr

: 18.09.2021, um 20:30 Uhr Spielort : Wohninvest Weserstadion, Bremen

: Wohninvest Weserstadion, Bremen zugelassene Zuschauer: 25.000

Werder gegen den HSV : So seht ihr das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga live im TV und Stream

Fußballfans dürfen sich freuen, denn das Nordderby in der 2. Bundesliga zwischen Werder und dem HSV wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Um 19:30 Uhr geht der Sender mit den Vorberichten live. Um 20:30 Uhr erfolgt der Anpfiff.

Auch der Pay-TV Sender Sky überträgt das Spiel. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Bremen gegen Hamburg: Gibt es eine kostenlose Übertragung im Live-Stream?

Auch hier gibt es gute Nachrichten. Sport1 überträgt das Spiel nicht nur im Free-TV, sondern bietet auch einen kostenlosen Live-Stream an.

Alle Infos zur Übertragung der Partie hier im Überblick: