Fußballer-Herzen dürften angesichts dieser bevorstehenden Begegnung höherschlagen: Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München ist am Dienstagabend, den 13.09.2021, zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase zu Gast beim großen FC Barcelona.

Barca sinnt auf Rache und hat nach der demütigenden 2:8 Niederlage im CL-Viertelfinale 2020 noch eine Rechnung mit den Bayern offen. Mit dem Abgang von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain haben die Katalanen allerdings nicht nur ihre größte Identifikationsfigur, sondern insbesondere auch ein hohes Maß an spielerischer Klasse verloren. „Es ist natürlich ein ungewohntes Bild, wenn Messi nicht bei Barcelona auf dem Platz stehen wird.“ Trotzdem mahnt Manuel Neuer: „Der FC Barcelona wird nie schwach sein! Das ist ein Kracher zum Start!“

Wo wird Barcelona gegen Bayern live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Auftakt der Bayern in der CL-Gruppenphase.

Champions League Gruppenphase – Barcelona gegen Bayern : Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Zuschauer

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen Barcelona und Bayern findet am Dienstag, den 13.09.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in Barcelona. Im Camp Nuo werden rund 40.000 Fans das deutsch-spanische Duell verfolgen. Normalerweise bietet das geschichtsträchtige Stadion Platz für 99.000 Zuschauer. Fans des deutschen Rekordmeisters sind allerdings für das Spiel am Dienstag nicht zugelassen, da die zuständigen Behörden in Barcelona weiterhin keine Auswärtsfans erlauben.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Barcelona, FC Bayern München

: FC Barcelona, FC Bayern München Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 1. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 13.09.2021, 21:00 Uhr

: 13.09.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Camp Nuo, Barcelona

: Camp Nuo, Barcelona Zugelassene Zuschauer: 40.000

FC Barcelona – FC Bayern München live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Bayern wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat Amazon Prime.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch DAZN-Abonnenten am Dienstagabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung Barcelona vs. Bayern am 13.09.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : Amazon Prime

: Amazon Prime Pay-TV: -

Champions League erstmals auf Amazon Prime: Alle Infos zur Übertragung

Ab dieser Saison wird die Champions League auf DAZN und Amazon Prime übertragen. Sky hat keine Rechte mehr an der Übertragung von Live-Spielen aus der Königsklasse. Die exklusiven Übertragungsrechte am Topspiel zwischen den Bayern und dem FC Barcelona hat sich Amazon Prime gesichert. Der Streaming-Riese feiert mit dem Auswärtsspiel der Münchner seine Premiere.

Alle Infos zur Übertragung Bayern vs. Barcelona auf Amazon Prime im Überblick: