FC Bayern München zu Gast beim FC Barcelona: Was nach Finale klingt, ist gerade mal der Auftakt in die Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison. „Das ist ein Kracher zum Start“, sagte Münchens Kapitän und Torwart Manuel Neuer. Die Neuauflage weckt Erinnerungen an das letzte Duell: Beim Finalturnier der Königsklasse besiegten die Münchner vor exakt 13 Monaten die Katalanen im Viertelfinale mit 8:2. „So ein Spiel vergisst man nicht“, sagte Neuer.

Mit Blick auf die Aufstellungen der beiden Teams wird schnell klar: Insbesondere beim FC Barcelona hat sich seit jener denkwürdigen Nacht im August 2020 einiges getan: Damals etwa spielt ein gewisser Lionel Messi noch für Barca. Der Weltstar ist in diesem Sommer nach 21 Jahren von Barça zu Paris Saint-Germain gewechselt. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erwartet dadurch einen anderen FC Barcelona. „Eine strahlende Figur ist weg“, sagte der 34-Jährige vor seinem internationalen Pflichtspiel-Debüt als Bayern-Coach. Trotzdem habe der Gegner immer noch „Strahlkraft“.

Doch die Katalanen haben vor der Partie noch weitere personelle Sorgen: Stürmer Martin Braithwaite muss am linken Knie operiert werden und wird mutmaßlich mehrere Monate ausfallen. Der Sturm des Primera-División-Dritten der vergangenen Saison wird somit weiter geschwächt. Neben Braithwaite muss Barça nämlich derzeit auf drei weitere verletzte Angreifer verzichten: den früheren Dortmunder Ousmane Dembélé, Sergio Agüero sowie Jungstar Ansu Fati.

Wen schicken die Trainer Julian Nagelsmann und Ronald Koeman ins Rennen?

und ins Rennen? Wie sehen die Aufstellungen der Partie FC Barcelona gegen Bayern München aus?

der Partie FC Barcelona gegen Bayern München aus? Hier eine erste Idee, mit welchen Formationen, die Teams ins Spiel gehen könnten.



Aufstellung FC Bayern München und FC Barcelona: So sehen die möglichen Formationen aus

Die genauen Aufstellungen werden eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. Erste Tendenzen aber sind offenbar schon zu erkennen. Wer spielt? Wie ist die Aufstellung? So könnten laut „Kicker“ die Startaufstellungen aussehen:

Aufstellung FC Barcelona

Startaufstellung: ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Jordi Alba - S. Busquets - F. de Jong, Pedri - Coutinho, L. de Jong, Depay

Aufstellung FC Bayern München

Startaufstellung : Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané - Lewandowski Reservebank: Früchtl, Ulreich, Hernandez, Nianzou, O. Richards, Sarr, Stanisic, Coman, Musiala, Sabitzer, Tolisso, Choupo-Moting



FC Barcelona vs. FC Bayern München: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion

Das Topspiel der Champions League zwischen Bayern und Barca findet am Dienstag, den 14.09.2021 statt. Anstoß ist um 21 Uhr in Barcelons.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Barcelona, FC Bayern München

: FC Barcelona, FC Bayern München Wettbewerb : Cahmpions League, Gruppenphase, 1. Spieltag

: Cahmpions League, Gruppenphase, 1. Spieltag Datum und Uhrzeit : 14.09.2021, 21 Uhr

: 14.09.2021, 21 Uhr Stadion/Spielort: Camp Nou, Barcelona



Barca gegen FCB: Gibt es eine Übertragung im Free-TV und kostenlosen Live-Stream?

kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich Amazon Prime gesichert. Das Spiel der Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern wird nicht live im Free-TV übertragen . Auch einenwird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sichgesichert.

Der Streaming-Dienst DAZN wird das Spiel nicht übertragen, zeigt das Spiel aber mit Verzögerung nach dem Abpfiff auf seiner Plattform.

Alle Infos zur Übertragung Barcelona gegen Bayern am 14.09.2021 um 21 Uhr: