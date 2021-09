Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen starten am heutigen Donnerstag, den 16.09.2021, in die Gruppenphase der Europa-League-Saison 2021/22. Zunächst empfängt Bayer in der Gruppe G Ferencvaros Budapest, das vom ehemaligen Bundesliga-Choach Peter Stöger trainiert wird. Im Anschluss trifft die Eintracht aus Frankfurt auf Fenerbahce Istanbul mit Ex-Weltmeister Mesut Özil.

Zudem spielen am heutigen Europapokal-Abend mit Lazio Rom, Leicester City, SSC Neapel, AS Monaco und Olympique Lyon weitere namhafte Teams um einen guten Start in die Vorrunde der Europa League.

Wo werden die Europa-League-Spiele heute live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zur TV-Übertragung der Europa-League-Gruppenphase am heutigen Donnerstag.

Übertragung auf RTL Nitro, DAZN, TV Now – Wer überträgt die Europa League 2021 live?

Die UEFA Europa League 2021/22 wird auf RTL, RTL Nitro und dem Streamingdienst TV Now übertragen. Somit hat sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichtert – und zwar für ganze drei Jahre. Auch die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertagen.

Doch was ist mit den anderen Anbietern? Da sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte exklusiv gesichert hat, werden die Europa-League-Spiele weder auf dem Streaming-Portal DAZN noch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

Europa League live im TV: Welche Spiele überträgt RTL im Free-TV und Stream?

Die Sender RTL, RTL Nitro und TV Now zeigen insgesamt 282 Spiele der Europa- und Conference League in diesem Jahr. Pro Spieltag überträgt RTL über das Video-Portal TV Now insgesmt acht Spiele aus der Europa und Conference League live im Internet. Im frei empfangbaren Fernsehen wird RTL pro Spieltag eine Begegnung übertragen, wobei es sich immer eine Partie mit deutscher Beteiligung handeln soll, solange die deutschen Mannschaften noch im Wettbewerb vertreten sind.

Zudem wird eine Übertragung in der Konferenz angeboten, bei der alle Spiele teilweise zu sehen sind.

Europa League heute live im TV und Stream: Die Spiele am Donnerstag, den 16.09.2021

Für die Gruppenphase der Europa League 2021/22 wird es zwei Anstoßzeiten geben. Die ersten Partien starten am jeweiligen Spieltag um 18:45 Uhr. Die zweiten Partien finden dann am späteren Abend um 21 Uhr statt.

Alle Infos zur Übertragung der Spiele der Europa-League-Gruppenphase am heutigen Donnerstag, 16.09.2021:

Bayer Leverkusen – Ferencvaros Budapest

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung : -

: - Live-Stream: TV Now

Alle weiteren Infos zur Übertragung der Partie Bayer Leverkusen gegen Ferencvaros bekommt ihr hier:

Galatasaray Istanbul – Lazio Rom

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung : -

: - Live-Stream: TV Now

Betis Sevilla – Celtic Glasgow

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung : -

: - Live-Stream: -

Rapid Wien – KRC Genk

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung : -

: - Live-Stream: -

Roter Stern Belgrad – Sporting Braga

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung : -

: - Live-Stream: -

Lokomotive Moskau – Olympique Marseille

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung : -

: - Live-Stream: -

Dinamo Zagreb – West Ham United

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung : -

: - Live-Stream: -

FC Midtjylland – Ludogorez Rasgrad

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung : -

: - Live-Stream: -

Eintracht Frankfurt – Fenerbahce Istanbul

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung : -

: - Live-Stream: TV Now

Alle weiteren Infos zur Übertragung der Partie Eintracht Frankfurt gegen Fenerbahce Istanbul bekommt ihr hier:

Leicester City – SSC Neapel

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: -

- Live-Stream: TV Now

PSV Eindhoven – San Sebastian

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: -

- Live-Stream: TV Now

Olympiakos Piräus – Royal Antwerpen

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: -

- Live-Stream: -

AS Monaco – Sturm Graz

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: -

- Live-Stream: TV Now

Glasgow Rangers – Olympique Lyon

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: -

- Live-Stream: TV Now

Bröndby IF – Sparta Prag