5. Spieltag in der UEFA Europa League: Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Donnerstag, den 25.11.2021, Royal Antwerpen zum vorletzten Gruppenspiel der Euro-League.

Die Eintracht führt die Gruppe D mit zehn Punkten vor Olympiakos Piräus (6) und Fenerbahce Istanbul (5) an. Antwerpen ist mit nur einem Zähler abgeschlagen Schlusslicht. Gewinnen die Hessen, ist ihnen der Gruppensieg definitiv sicher. Sollten Piräus und Istanbul unentschieden spielen, können sich die Frankfurter sogar eine Niederlage leisten. Bei einer dann theoretisch noch möglichen Punktgleichheit mit den Griechen würde der gewonnene Direktvergleich den Ausschlag zu Gunsten des Fußball-Bundesligisten geben.

Wo wird Eintracht Frankfurt gegen Antwerpen live im TV übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im Livestream?

Alle Infos zur Übertragung der Euro-League bekommt ihr hier.

UEFA Europa League – Frankfurt vs. Antwerpen heute: Anstoß, Uhrzeit, Schiedsrichter

Die Europa-League-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Royal Antwerpen findet am heutigen Donnerstag, den 25.11.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park. Aufgrund von Corona ist das Stadion nicht voll ausgelastet – maximal 40.000 Zuschauer werden das Spiel live in der Arena verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, Royal Antwerpen

: Eintracht Frankfurt, Royal Antwerpen Wettbewerb : Europa League, Gruppe D, 5. Spieltag

: Europa League, Gruppe D, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 25.11.2021, 21:00 Uhr

: 25.11.2021, 21:00 Uhr Spielort : Deutsche Bank Park, Frankfurt

: Deutsche Bank Park, Frankfurt Schiedsrichter: Paul Tierney (England)

Wo wird die Europa League 2021/22 live übertragen? DAZN, RTL Nitro, RTL+, TVNow

Die UEFA Europa League 2021/22 wird auf RTL, RTL Nitro und RTL+ (ehemals TVNow). Somit hat sich die Mediengruppe RTL alle Free-TV und Pay-TV-Rechte an der Europa League gesichtert – und zwar für ganze drei Jahre. Auch die Conference League wird live von RTL im Free-TV und Online-Stream übertagen.

Doch was ist mit den anderen Anbietern? Da sich die RTL-Gruppe die Übertragungsrechte exklusiv gesichert hat, werden die Europa-League-Spiele weder auf dem Streaming-Portal DAZN noch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein.

Europa League heute: Live-Übertragung von Frankfurt gegen Antwerpen im Free-TV und Stream?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Fankfurt und Antwerpen wird live im deutschen Free-TV übertragen. RTL zeigt das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen. Einen kostenlosen Livestream wird es allerdings nicht geben. RTL+ (ehemals TVNow) überträgt die Partie in einem kostenpflichtigen Stream. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Frankfurt gegen Antwerpen am 25.11.2021 um 21:00 Uhr:

Frankfurt gegen Antwerpen auf RTL: Alle Infos zur TV-Übertragung der Europa League

Das möglicherweise vorentscheidende Duell um den direkten Einzug in die nächste Runde von Eintracht Frankfurt wird auf RTL live und exklusiv im Free-TV übertragen.

Die Übertragung auf RTL im Überblick:

Ab 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle.

beginnt die mit Laura Papendick und Karl-Heinz Riedle. Pünktlich zum Anstoß um 21 Uhr meldet sich das Kommentatorengespann Marco Hagemann und Steffen Freund live vor Ort.

meldet sich das Marco Hagemann und Steffen Freund live vor Ort. Nach dem Abpfiff folgen Interviews und die Zusammenfassungen der anderen Begegnungen des Spieltags.

Im Stream auf RTL+ kann das Spiel im Internet verfolgt werden.

Ein Abonnement kostet 4,99 pro Monat. Die ersten 30 Tage sind kostenfrei, eine Kündigung ist jederzeit monatlich möglich.

Eintracht Frankfurt heute gegen Royal Antwerpen ohne Martin Hinteregger

Bitter für die Eintracht ist der Ausfall eines Leistungsträgers: Nicht dabei sein kann Abwehrspieler Martin Hinteregger, der wegen einer Fußprellung ausfällt. Seinen Part im Zentrum der Dreierkette dürfte wieder Routinier Makoto Hasebe übernehmen. Nach längerer Verletzungspause kehrt Stürmer Gonçalo Paciência in den Kader zurück. In der Offensive dürfte Glasner zunächst jedoch auf das zuletzt beim 2:0 in Freiburg überzeugende Trio Jesper Lindström, Daichi Kamada und Rafael Borré setzen.