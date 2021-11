Heute, am Donnerstag, den 25.11.2021, könnte Bayer 04 Leverkusen den direkten Einzug ins Achtelfinale der UEFA Europa League schaffen. Ein Sieg gegen den Gegner Celtic Glasgow würde die Werkself sicher in die nächste Spielrunde bringen.

Die Chancen dafür stehen bisher gut: In der Euro-League ist Bayer Leverkusen weiterhin ungeschlagen. Im Hinspiel in Glasgow gewann die Werkself eindeutig mit 4:0. Mit 10 Punkten aus vier Spielen haben die Leverkusener eine gute Position: „Klar ist: Wenn man diese Ausgangslage hat, will man diese Position festigen“, sagte Bayer-Trainer Gerardo Seoane.

Wo wird das Spiel Bayer 04 Leverkusen gegen Celtic Glasgow heute live übertragen?

Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Euro-League bekommt ihr hier.

Bayer 04 Leverkusen gegen Celtic Glasgow heute – Europa League: Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Das Spiel der Europa League zwischen Bayer 04 Leverkusen und Celtic Glasgow findet am Donnerstag, den 25.11.2021, um 18:45 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Bayer 04 Leverkusen, Celtic Glasgow

: Bayer 04 Leverkusen, Celtic Glasgow Wettbewerb : Europa League, Gruppe G, 5. Spieltag

: Europa League, Gruppe G, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 25.11.2021, 18:45 Uhr

: 25.11.2021, 18:45 Uhr Spielort : BayArena, Leverkusen

: BayArena, Leverkusen Schiedsrichter: Tasos Sidiropoulos (Griechenland)

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Leverkusen Celtics Glasgow im TV und Stream?

Free-TV wird das Spiel heute nicht übertragen. Auch die Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN zeigen das Leverkusen-Spiel heute nicht. Das heutige Rückspiel von Bayer 04 Leverkusen und Cetics Glasgow in der Euro-League ist online im Live Stream von RTL+ zu sehen. Los geht die Übertragung um 17:15 Uhr, Anstoß ist um 18:45 Uhr. Imwird das Spiel heute nicht übertragen. Auch dieSenderund der Streaminganbieterzeigen das Leverkusen-Spiel heute nicht.

Alle Infos zur Übertragung Bayer 04 Leverkusen gegen Celtic Glasgow am 25.11.2021 um 18:45 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: -

Live-Stream: RTL+

Das ist die Startaufstellung von Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow

Werden die zuletzt verletzten Patrik Schick, Lucas Alario, Karim Bellarabi und Charles Aranguiz als Joker ins Spiel kommen? Die Mittelstürmer Schick (Bänderriss im Sprunggelenk) und Alario (muskuläre Probleme) konnten laut Trainer Gerado Seoane „immer mehr im Training mitmache“. Auch Bellarabi und Aranguiz könnten zurückkommen. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Spieler die schlimmste Phase überstanden haben und bald wieder auf dem Platz stehen“, so Seoane. Trotzdem bleibt der Platz in der Startelf für jeden der vier sehr unwahrscheinlich.

Das ist die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung: