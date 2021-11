Am vorletzten Spieltag der UEFA Europa-League-Gruppenphase gastiert Fenerbahce Istanbul am heutigen Donnerstagabend, 25.11.2021, bei Olympiakos Piräus.

Die Griechen, die bislang sechs Punkte auf dem Konto haben, haben heute die Chance, mit einem Sieg den Einzug in die nächste Runde zu schaffen. Die Gäste aus Istanbul reisen als Tabellendritter mit fünf Punkten an und würden mit einem Sieg den Gegner in der Gruppen-Tabelle überholen. Ein Überwintern in Europa wäre damit für die Türken sicher.

Alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Euro-League bekommt ihr hier.

Olympiakos Piräus vs. Fenerbahce heute – Europa League: Uhrzeit, Spielort, Stadion, Anstoß

Das Spiel der Europa League zwischen Piräus und Fener findet am Donnerstag, den 25.11.2021, um 21:00 Uhr statt. Ausgetragen wird die Begegnung im Stadion Georgios Karaiskakis in Piräus.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Olympiakos Piräus, Fenerbahce SK

: Olympiakos Piräus, Fenerbahce SK Wettbewerb : Europa League, Gruppe G, 5. Spieltag

: Europa League, Gruppe G, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 25.11.2021, 21:00 Uhr

: 25.11.2021, 21:00 Uhr Spielort: Stadion Georgios Karaiskakis, Piräus

Europa League Übertragung heute: Wo wird Fener gegen Piräus im TV und Stream übertragen?

Das Gruppenspiel in der Europa League zwischen Piräus und Fenerbahce wird nicht live im Free-TV übertragen. Einen kostenlosen Livestream gibt es ebenfalls nicht. RTL+ überträgt die Partie in einem kostenpflichtigen Stream. RTL+ ist der neue Name des Streamingportals von RTL, bis vor ein paar Wochen hieß es noch TVNOW. Der Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN werden das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Piräus gegen Fenerbahce am 25.11.2021 um 21:00 Uhr:

Die Übertragung der Euro-League heute im TV und Stream

