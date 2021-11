Heute ist alles möglich für Galatasaray Istanbul in der UEFA Europa League. Im vorletzten Gruppenspiel, am Donnerstag, den 25.11.2021, gegen Olympique Marseille könnte die bisher erfolgreiche Europapokalsaison weitergehen, aber auch abreißen: Eine Niederlage des Istanbuler Clubs um Chefcoach Fatih Terim könnte den Einzug ins Achtelfinale der Euro-League verhindern. Am besten wäre ein Sieg, bei einem Unentschieden wäre Galatasaray auf einen Sieg von Lokomotive Moskau gegen Lazio Rom in der Gruppe E angewiesen. Im Hinspiel in Frankreich schafften die Gelb-Roten nur ein torloses Unentschieden (0:0). Und in der Süper Lig war die vergangene Partie des 13. Spieltags kein Erfolg: Das Duell gegen Erzrivale Fenerbahçe ging im eigenen Stadion mit 1:2 verloren.

Wo wird das Spiel Galatasaray Istanbul gegen Olympique de Marseille heute live übertragen?

heute live übertragen? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung des Spiels in der Europa League bekommt ihr hier:

Galatasaray Istanbul gegen Olympique Marseille heute – Europa League: Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Das Spiel der UEFA Europa League zwischen Galatasaray Istanbul gegen Olympique Marseille findet heute, am Donnerstag, den 25.11.2021, um 18:45 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Galatasaray Istanbul, Olympique Marseille

: Galatasaray Istanbul, Olympique Marseille Wettbewerb : Europa League, Gruppe E, 5. Spieltag

: Europa League, Gruppe E, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : 25.11.2021, 18:45 Uhr

: 25.11.2021, 18:45 Uhr Spielort : Nef Stadyumu, Istanbul

: Nef Stadyumu, Istanbul Schiedsrichter: Tobias Stieler (Deutschland)

Europa League Übertragung heute: Wer zeigt Galatasaray Istanbul gegen Marseille im TV und Stream?

Das heutige Rückspiel von Galatasaray Istanbul gegen Marseille in der Euro-League ist online im Live Stream von RTL+ (ehemals TVnow) zu sehen. Anstoß ist um 18:45 Uhr, übertragen wird schon ab 17:15 Uhr. Im Free-TV wird das Spiel heute nicht übertragen - da zeigt RTl die Partie Eintracht Frankfurt gegen Royal Antwerpen.

Auch die Pay-TV Sender Sky und der Streaminganbieter DAZN zeigen das Leverkusen-Spiel heute nicht.

Alle Infos zur Übertragung Galatasaray Istanbul gegen Marseille am 25.11.2021 um 18:45 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: -

Live-Stream: RTL+ (TVnow)

Mögliche Startaufstellung Galatasaray Istanbul gegen Marseille heute

Bisher ist kein verletzter Spieler bei Galatasaray Istanbul bekannt. Olympique de Marseille könnte hingegen auf Cengiz Ünder verzichten müssen. Wenn sich Galatasaray-Trainer Fatih Terim für die gleiche Startelf wie im Duell gegen Fenerbahçe entscheidet, spielen die Gelb-Roten wie folgt: