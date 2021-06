Dänemark trifft zum 2. Spiel der Gruppe B bei der 17.06.2021 auf Belgien. trifft zum 2. Spiel derbei der EM 2021 am heutigen Donnerstag, denauf

„Wir werden für Christian spielen“, sagte der ehemalige Bayern-Profi Pierre Emile Höjbjerg vor der Rückkehr der Dänen in das Stadion, in dem Christian Eriksen am vergangenen Samstag einen Herzstillstand erlitt. Mittlerweile geht es dem Inter-Star wieder besser und alle erwarten bei dem ersten Spiel nach seinem Zusammenbruch einen emotionalen Abend in Kopenhagen vor 25 000 Fans.

Favorit Belgien kann bereits im zweiten Vorrunden-Spiel einen großen Schritt Richtung Gruppensieg machen. Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Russland stehen nun auch die Schlüsselspieler Axel Witsel und Kevin De Bruyne nach ihren Verletzungspausen vor einem überraschend schnellen Comeback. Beide werden zum Kader gehören.

Wo wird das Gruppenspiel der EM 2021 live im TV und Stream übertragen? Wird Dänemark gegen Belgien in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Dänemark gegen Belgien bei der EM 2021: Übertragung, Uhrzeit, Anstoß

Dänemark trifft am Donnerstag, den 17.06.2021, auf Belgien. Das EM-Spiel findet um 18:00 Uhr im Telia Parken in Kopenhagen statt und wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Dänemark, Belgien

Wettbewerb: Fußball-Europameisterschaft 2021, Vorrunde, Gruppe B

Datum und Uhrzeit: 17.06.2021, 18:00 Uhr

Spielort: Telia Parken in Kopenhagen

Zugelassene Zuschauer: 25.000

Schiedsrichter: Kuipers, Björn (Niederlande)

Assistenten: van Roekel, Sander (Niederlande), Zeinstra, Erwin (Niederlande)

Vierter Offizieller: Ekberg, Andreas (Schweden)

Video-Assistent: van Boekel, Pol (Niederlande)

ARD oder ZDF - Wer überträgt Dänemark gegen Belgien?

Das EM-Spiel zwischen Dänemark und Belgien wird ab 17:00 Uhr (Anpfiff 18:00 Uhr) im Free-TV im ZDF übertragen. Im ZDF-Sportstudio in Mainz besprechen Moderator Jochen Breyer und die Experten Christoph Kramer und Bjarne Goldbæk die Partie.

EM 2021 Übertragung heute: Wer überträgt Dänemark gegen Belgien im Live-Stream?

Das Spiel Dänemark gegen Belgien ist parallel zur Übertragung im Free-TV auch im Live-Stream zu sehen. Die Partie kann man live in der ZDF Mediathek verfolgen.

Die Telekom bietet eine Übertragung auf dem kostenpflichtigen Streamingportal MagentaTV an.

Im Pay-TV auf Sky wird die Begegnung nicht zu sehen sein. Auch DAZN hat keine Übertragungsrechte für die Partie.

Alle Infos zur Übertragung am 17.06.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV: ZDF

Pay-TV: -

Welche EM-Spiele laufen im Free-TV? Alle Infos zur Übertragung der EURO

Welche EM-Partien sind im Free-TV zu sehen? Bei welchen Spielen wird ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky, DAZN oder Magenta TV benötigt? Wo gibt es die Deutschland Spiele zu sehen?

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der EM 2021, erfahrt ihr hier:

Dänemark gegen Belgien: Kader und Aufstellung der Teams

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Dänemark

Schmeichel - Wass, Kjaer, Christensen, Maehle - Höjbjerg - Jensen, Delaney - Poulsen, Braithwaite - Wind

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Belgien

Courtois - Alderweireld, Boyata, Vermaelen - Meunier, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard - Mertens, Carrasco - R. Lukaku

Christian Eriksen bekommt Defibrillator eingesetzt

Als Folge seines Zusammenbruchs während des Finnland-Spiels wird bei Christian Eriksen nun ein sogenanntes ICD-Gerät implantiert:

Europameisterschaft 2021: Spielplan, Austragungsorte, Termine, Zuschauer

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

Hier bekommt ihr alle wichtigen Infos rund um die EM 2021: