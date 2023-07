Sie sind wieder da! Die Kult-Show-Wochen kehren zurück auf Sat.1. Los geht es am 19.07.2023 mit der Spielshow „Die Pyramide“. Sechs Wochen lang wird jeden Mittwoch eine nostalgische Kult-Sendung ausgestrahlt.

Alle Infos zur Ausstrahlung, den Kandidaten, dem Moderator und Co. von „Die Pyramide“ findet ihr hier im Überblick.

Wann läuft „Die Pyramide“ auf Sat.1?

Im Rahmen der Sat.1 Kult-Show-Wochen werden drei neue Folgen von „Die Pyramide“ ausgestrahlt. Die Gameshow bildet den Auftakt dieses nostalgischen TV-Programms, das immer mittwochs zur Primetime zu sehen ist.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 19.07.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 26.07.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 02.08.2023, um 20:15 Uhr

Wird „Die Pyramide“ auf Sat.1 wiederholt?

Wer die Ausstrahlung der Gameshow verpasst, kann sich freuen: Sat.1 wiederholt die Folgen jeweils in der darauffolgenden Nacht.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine und Sendezeiten der Wiederholungen:

Folge 1: Donnerstag, 20.07.2023, um 00:20 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 27.07.2023, um 00:20 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 03.08.2023, um 00:20 Uhr

Gibt es „Die Pyramide“ im Stream auf Joyn?

Neben der Ausstrahlung auf Sat.1 werden die neuen Folgen von „Die Pyramide“ auch im Stream auf Joyn verfügbar sein. Vermutlich könnt ihr die Sendung dort außerdem im Nachhinein streamen.

Worum geht es in der Gameshow?

Ziel des Spiels ist es, dass sich zwei Kandidaten in dreißig Sekunden sieben Begriffe auf verschiedene Art und Weise erklären, ohne Teile des Begriffs selbst zu verwenden. Es gibt mehrere Runden, in denen die Teilnehmer auf Pantomime oder Begriffsumschreibungen zurückgreifen müssen. Wird ein Teil des Begriffs genannt, scheidet dieser aus, die Zeit läuft jedoch noch weiter ab. Wer in den Vorrunden die meisten Begriffe errät, darf schließlich um die Pyramide spielen. Hier müssen sechs Begriffe innerhalb von 60 Sekunden erraten werden. Für jeden Begriff gibt es eine bestimmte Geldsumme. Die Challenge: Die Hände des Erklärenden müssen in zwei Schlaufen gesteckt werden und können somit nicht für Gesten benutzt werden.

Welche Promis spielen um den Sieg?

Die Kandidaten der neuen Folgen von „Die Pyramide“ hat Sat.1 bereits im Voraus bekannt gegeben. Hier erfahrt ihr, wer in welcher Folge um den Sieg kämpft:

Folge 1: Andrea Kiewel, Pierre M. Krause, Amira und Oliver Pocher

Folge 2: Verona Pooth, Panagiota Petridou, Ralf Schmitz und Wotan Wilke Möhring

Folge 3: Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer

Das ist der Moderator von „Die Pyramide“

Das Ziel der Kult-Show-Wochen ist es, sich zurück in eine vergangene Zeit zu versetzen. Klar, dass Fans da wollen, dass alles noch genau so ist, wie in ihren Erinnerungen. Der Moderator macht einen großen Teil davon aus. Es wird alle bangenden Zuschauer also freuen, dass Jörg Pilawa wieder als Moderator von „Die Pyramide“ tätig ist. Er hat die Show bereits von 1996 bis 1999 – damals noch unter dem Titel „Hast du Worte?“ – moderiert. Bereits im vergangenen Februar begleitete er durch die ersten Folgen der Neuauflage.

Das sind die Sat.1 Kult-Show-Wochen

Die Sat.1 Kult-Show-Wochen sind eine willkommene Einladung, sich in Zeiten zurück zu fühlen, die einfacher schienen. Oder wie Ruth Moschner es in der Vergangenheit bereits beschrieb: „Die Sat.1 Kult-Shows sind ein bisschen so, als würde man das Lieblingsessen aus der Kindheit zubereitet bekommen.“ Dieses Mal werden in den sechs Wochen allerdings nur „Die Pyramide“ und „Jeopardy!“ ausgestrahlt.