RTL hat die Kultshow „Die 100.000 Mark Show“ neu aufgelegt und zwei neue Folgen veröffentlicht. Nun stehen zwei weitere spannende Folgen an, in denen gilt: Konzentration, keine Schwäche zeigen und bloß nicht zittern! Bereits vergangenen Herbst ist ein großer Klassiker der deutschen TV-Geschichte zurückgekehrt:hat die Kultshowneu aufgelegt undveröffentlicht. Nun stehen zwei weitere spannende Folgen an, in denen gilt: Konzentration, keine Schwäche zeigen und bloß nicht zittern!

Wann läuft „Die 100.000 Mark Show“ im TV? Wer ist dabei? Und wer moderiert die Show? Alle Infos zur Sendung rund um Sendetermine, Sendezeit, Stream, Moderatorin und Co. erfahrt ihr hier.

„Die 100.000 Mark Show“: Sendetermine auf RTL

Nachdem die erste Folge der Neuauflage im September und die zweite im Oktober 2022 gelaufen sind, stehen jetzt im Juli 2023 zwei weitere Ausgaben von „Die 100.000 Mark Show“ auf RTL an. Die Sendung läuft wie gewohnt zur Primetime.

Die Sendetermine und Sendezeit auf einen Blick:

Show 3: Samstag, 08.07.2023, um 20:15 Uhr

Show 4: Samstag, 15.07.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Die 100.000 Mark Show“ im Stream auf RTL+?

Wer keinen Fernseher hat, oder die Sendung unabhängig von Sendeterminen und Sendezeit sehen möchte, kann das im Stream auf RTL+ tun. Neben der Übertragung im TV wird „Die 100.000 Mark Show“ dort live zu streamen sein. Auch nach der Ausstrahlung können die Folgen dort abgerufen werden. Wer die ersten beiden Folgen der Neuauflage verpasst hat, wird ebenfalls auf RTL+ fündig: Folge 1 und 2 stehen dort noch immer zur Verfügung.

Worum geht es bei „Die 100.000 Mark Show“?

In jeder Episode von „Die 100.000 Mark Show“ treten vier Paare gegeneinander an. In mehreren Runden müssen sie Geschick, Ausdauer oder auch intellektuelle Fähigkeiten unter Beweis stellen. Allerdings werden die im Sendungstitel versprochenen 100.000 Mark nach dem regulären Wechselkurs in Euro umgewandelt. Aber die Paare können sogar „mehr als 100.000 Mark“ gewinnen! Was viele Fans des Klassikers außerdem freuen wird: Der „heiße Draht“, eines der beliebtesten Spiele der 90er-Variante, findet auch in der Neuauflage Einzug.

Wer sind die Kandidaten der Kult-Show?

In jeder der von RTL geplanten Episoden treten vier Paare im Kampf um die Gewinnsumme an. Wer die Teilnehmer der einzelnen Folgen sind, seht ihr hier im Überblick:

Kandidaten-Paare in Show 3:

Adriana und Robert aus Berlin

Claudia und Björn aus Bischofsheim (Hessen)

Kim und Tobias aus Frankfurt am Main

Alexandra und Alexander aus München

Kandidaten-Paare in Show 4:

Selina und Oliver aus Dahme (Brandenburg)

Sandra und Fernando aus Pinneberg (Schleswig-Holstein)

Julia und Mohamed aus Köln

Cordula und Markus aus Wöllstein (Rheinland-Pfalz)

Die Moderatorin von „Die 100.000 Mark Show“

Der Retro-Trend auf RTL bringt „Die 100.000 Mark Show“ samt Moderatorin Ulla Kock am Brink zurück auf die Bildschirme. In den 1990er Jahren feierte sie damals mit der Show ihren großen Durchbruch. „Ich freue mich darauf, dass ich nicht mehr so wahnsinnig unter Lampenfieber leiden werde – hoffentlich. Weil die Erfahrung jetzt auch einfach da ist. Das wird für mich ein Fest“, so die Moderatorin im Voraus.