Panagiota Petridou ist eine deutsche Fernsehmoderatorin mit griechischer Abstammung, die vor allem durch die Vox-Sendung „Biete Rostlaube, suche Traumauto“ bekannt geworden ist. Seitdem war sie in zahlreichen weiteren Formaten zu sehen. Außerdem hat sie seit Anfang Februar 2022 ihren eigenen Podcast und schon bald führt Panagiota Petridou auch durch die neue RTL2-Sendung „Die Retourenjäger“.

Doch wie tickt die Moderatorin eigentlich privat?

Hat sie einen Freund und Kinder ?

und ? Und wie groß ist sie?

Wir haben Panagiota Petridou genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrem Instagram-Account findet ihr hier.

Panagiota Petridou Steckbrief: Alter, Größe, Instagram

Alle Fakten zu der Fernsehmoderatorin im Überblick:

Name: Panagiota Petridou

Panagiota Petridou Beruf: Fernsehmoderatorin, Automobilverkäuferin, ehemalige Handballspielerin

Fernsehmoderatorin, Automobilverkäuferin, ehemalige Handballspielerin Geburtstag: 13. Juli 1979

13. Juli 1979 Alter: 42 Jahre

42 Jahre Sternzeichen: Krebs

Krebs Größe: 1,65 m

1,65 m Geburtsort: Solingen

Solingen Wohnort: In der Nähe von Solingen

In der Nähe von Solingen Beziehungsstatus: Liiert

Liiert Kinder: Keine

Keine Instagram: panagiota_petridou

Panagiota Petridou als Moderatorin bei „Die Retourenjäger“

Nachdem Ende 2021 die Vox-Sendung „Biete Rostlaube, suche Traumauto“, durch welche Panagiota Petridou bekannt geworden ist, abgesetzt wurde, führt die Moderatorin nun durch eine neue Show: „Die Retourenjäger“ startet am 16. Februar 2022 auf RTL2. Panagiota Petridou begleitet dann fünf Händler, die versuchen sich gegenseitig im Kampf um die beste Retouren-Palette zu überbieten. Die Paletten befinden sich jedoch unter einer Box, sodass den Händlern durch Petridou nur ein kurzer Blick darunter gewährt wird, dann müssen sie sich entscheiden, ob es sich um Schätze oder Schrott handelt. „Verhandeln und Feilschen liegt mir im Blut. Zu sehen, welcher Retourenjäger und welche Retourenjägerin den richtigen Riecher hat und sich die besten Deals schnappt, ist super spannend“, so die Moderatorin in einem Interview mit RTL2.

Panagiota Petridou: Freund und Kinder

Wenn es um ihr Privatleben geht, ist Panagiota Petridou normalerweise sehr verschwiegen. Gegenüber „Bunte“ hat sie nun jedoch verraten, dass sie bereits seit einigen Jahren glücklich vergeben ist. „Ich bin in festen Händen und sehr glücklich. Schon ein paar Jahre jetzt.“ Wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät die Fernsehmoderatorin jedoch nicht.

Bisher hat Panagiota Petridou noch keine Kinder, sie und ihr Partner denken jedoch bereits darüber nach. Sich von der Kinderplanung unter Druck setzen lassen will das Paar trotz allem nicht: „Ja, das ist auch so ein Thema. Ich habe gehört, dass Brigitte Nielsen noch mit über 50 ein Kind gekriegt hat. Ich habe so eine innere Uhr, die ist noch nicht so laut am Ticken. Ich war eh immer ein Spätzünder. Es kommt bestimmt! Noch machen wir Trockenübungen“, scherzte die Moderatorin gegenüber „Bunte“.

Panagiota Petridou spielte Handball

Vor ihrer Karriere als Fernsehmoderatorin war Panagiota Petridou im Handball aktiv. Über 22 Jahre lang spielte sie auf der Position Rechtsaußen für Vereine wie den Solinger Turnerbund und Borussia Dortmund in der 3. Liga. 2012 beendete sie schließlich ihre aktive Handballkarriere bei Fortuna Düsseldorf mit dem Aufstieg in die Oberliga.

Panagiota Petridou als Automobilverkäuferin der Marke „Mini“

Panagiota Petridou machte nach ihrem Abitur eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Anschließend arbeitete sie in verschiedenen Bereichen des Verkaufs. Ab 2004 verkaufte sie Autos der Marke „Mini“ und wurde daraufhin mehrfach zur besten „Mini“-Neuwagen-Verkäuferin Deutschlands gekürt. Aus diesem Grund wurde sie 2010 von „Sony Pictures Television“ angesprochen, ob sie die Moderation für ein neues TV-Format übernehmen möchte, in dem es um den Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen gehen sollte.

Panagiota Petridou: „Biete Rostlaube, suche Traumauto“ und Co.

Bekannt geworden ist Panagiota Petridou 2010 durch die Vox-Doku-Soap „Biete Rostlaube, suche Traumauto“. Dort half sie Menschen, deren Auto in einem schlechten Zustand war und die dringend ein neues benötigten. Nach elf Jahren und 104 Folgen wurde die Sendung Ende 2021 schließlich abgesetzt.

Im Juli 2013 moderierte sie außerdem die Sendung „Abgewürgt und Ausgebremst“, welche jedoch wegen schlechter Quoten nach zwei Wochen aus dem Programm genommen und im Juli 2014 kurzfristig erneut ins Programm aufgenommen wurde. Neben ihrer Karriere als Moderatorin war Panagiota Petridou bereits in zahlreichen Fernsehsendungen wie zum Beispiel „Promi Shopping Queen“ und „5 gegen Jauch“ zu sehen.

Panagiota Petridou Buch: „Das Scheiße-Gold-Prinzip“

Im September 2018 veröffentlichte Panagiota Petridou ihre Biografie „Das Scheiße-Gold-Prinzip: Wie du alles erreichen kannst“. Die Moderatorin erzählt darin von ihrem Leben und wie sie zu der Frau geworden ist, die sie heute ist. Außerdem berichtet sie über ihre Kindheit und die Zeit vor ihrer Karriere als Fernsehmoderatorin.

Panagiota Petridou Podcast: „Der Satz des Pitagyros“

Seit Anfang Februar 2022 hat Panagiota Petridou zusammen mit dem Halbgriechen Daniel Kontelis einen eigenen Podcast unter dem Namen „Der Satz des Pitagyros“. Alle 14 Tage sprechen die beiden darin über Themen wie typische deutsch-griechische Missverständnisse, und erzählen lustige Anekdoten aus ihrer Kindheit. Außerdem wollen sie in den einzelnen Episoden Thesen der verschiedenen Lebenskulturen hinterfragen und Vorurteile beseitigen.