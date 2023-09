Kristina und Patrick Vock machten in der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ auf ein schmerzhaftes Problem aufmerksam: 65 Prozent aller Kleinkinder leiden unter Windeldermatitis. „Wir probierten es mit Cremes und Puder. Doch es half nichts. Auch nicht die Tipps von Oma mit Schwarztee, Heilwolle oder Quark“, erklärten die Eltern einer kleinen Tochter.

DAS können „Millis Zaubertücher“

Ihre Lösung: „Millis Zaubertücher“. „Die hauchdünne und weiche Hydrofaser enthält spezielle Wirkstoffe wie Mandelöl, Aloe vera und das Enzym Q10“, verriet Kristina Vock in der Show. Die Tücher, die in die Babywindeln gelegt werden, sorgen dafür, dass die Haut der Kleinen geschützt und mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt wird.

Nils Glagau sichert sich Deal

„Es gibt anscheinend fünf, die hier sitzen und euch toll finden", lobte Nils Glagau, der sich gegen Tijen Onaran, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Tillman Schulz durchsetzen musste. „Ihr habt ein richtig gutes Produkt auf den Markt gebracht. (...) Und dann geht das bestimmt nicht nur in Deutschland durch die Decke. Ich würde unsere Connections im Ausland nutzen wollen. Ich habe richtig Lust, euch zu begleiten", stellte Nils Glagau seine Vision vor. Eine Rede, die Kristina und Patrick Vock offenbar überzeugte. Für 80.000 Euro sicherte sich der „Orthomol"-Boss 20 Prozent der Anteile an „Millis Zaubertücher".

„Millis Zaubertücher“: Ist der Deal nach der Show geplatzt?

Wie ging es nach der Show weiter? Die Südwest-Presse hat knapp fünf Monate nach der Aufzeichnung mit Kristina Vock gesprochen. Die gute Nachricht vorweg: Der Deal ist nicht geplatzt! „Wir sind sehr zufrieden über die Zusammenarbeit mit Nils Glagau und seinem Team. Er unterstützt uns im Marketing und Vertrieb. Wenn wir Fragen haben, dann bekommen wir direkt die passenden Antworten“, schwärmt die Gründerin von der Kooperation. Bereits vor dem Deal mit Nils Glagau waren „Millis Zaubertücher“ in namhaften Drogeriemärkten und in Apotheken rund um Hamburg erhältlich. „Wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht“, blickt Kristina Vock voller Hoffnung in die Zukunft.

