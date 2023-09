Am 04.09.2023 geht die neue Staffel „Die Höhle der Löwen“ mit Folge 2 auf VOX weiter. Auch dieses Mal pitchen innovative Gründerinnen und Gründer ihre Produktideen vor den Löwen. Einen Deal mit nach Hause nehmen möchte auch das Gründer-Paar Kristina und Patrick Vock. Sie präsentieren in der Arena Millis Zaubertücher.

Um welches Produkt es sich dabei handelt, wie die Gründer auf die Idee kamen und wie viel Geld sie von den Löwen brauchen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Die Höhle der Löwen“: Das sind Millis Zaubertücher

Die Erfinder von Millis Zaubertücher heißen Kristina und Patrick Vock. Gemeinsam betreiben sie das Unternehmen Skincura, welches sich auf die Pflege von Babyhaut spezialisiert hat. Als die beiden Eltern wurden, erlebten sie selbst, wie schmerzhaft Windeldermatitis für ein Baby sein kann. So kamen sie auf die Idee für Millis Zaubertücher. Dabei handelt es sich um Windeleinlagen, die eine schmerzfreie Wundschutzalternative zu Tinkturen und Cremes bieten und in jede Windel passen. In „Millis Märchen“, welches die beiden auf ihrer Website erzählen, erklären sie Eltern und Kindern zudem kreativ, wogegen die Windeleinlagen helfen: wunde Babypopos.

Was macht die Windeleinlagen so besonders?

Millis Windeleinlagen sind „Made in Germany“ und bieten eine klinisch nachgewiesene Wirksamkeit. Zudem sind sie frei von Schadstoffen, Allergenen, Parfüm, Zink und Alkohol. Für einen regenerativen Schutzfilm auf der Haut sind die Wirkstoffe Mandelöl, Aloe Vera und Q10 enthalten. Das sorgt für eine Hautverträglichkeit, die dermatologisch mit „sehr gut“ bestätigt wurde. Die Windeleinlagen sind schnell und einfach anwendbar und können zudem präventiv eingesetzt werden. Erhältlich sind Millis Zaubertücher in einer wiederverschließbaren Packung, die 25 Einweg-Wundschutzeinlagen beinhaltet.

Die wichtigsten Fakten zu Millis Zaubertücher

Die Windeleinlagen gibt es in einigen Apotheken und Supermärkten, aber auch im eigenen Online-Shop des Gründer-Paares. Alle weiteren Infos zum Produkt findet ihr hier:

Gründer: Kristina und Patrick Vock

Kristina und Patrick Vock Sitz: Kaltenkirchen

Kaltenkirchen Produkte: Windeleinlagen

Windeleinlagen Portionen: 25 Einweg-Wundschutzeinlagen pro Packung

25 Einweg-Wundschutzeinlagen pro Packung Preis: 4,99 Euro

4,99 Euro Website mit Shop: millisbaby.com

millisbaby.com Instagram: millisbaby_official

Auf welchen Deal das Gründer-Paar hofft

Um die von ihnen entwickelte, natürliche Babypflege bekannter zu machen, benötigen die Gründer Kristina und Patrick Vock von den Löwen 80.000 Euro. Dafür bieten die beiden 20 Prozent ihrer Firmenanteile. Werden die Löwen zuschnappen?