Die deutsche Investorin Dagmar Wöhrl war erstmals im Jahr 2017 in der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Seitdem zählt sie zur festen Besetzung. Anders als ihre TV-Kollegen ist sie hauptberuflich Rechtsanwältin. In der Vergangenheit war sie darüber hinaus bereits in der Politik aktiv und gewann sogar Schönheitswettbewerbe. In der Show möchte sie nun neuen Gründern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Mittlerweile ist sie seit vielen Jahren in der Unternehmenswelt aktiv. Doch wie tickt Dagmar Wöhrl privat? Hat sie einen Mann und Kinder? Und wie hoch ist ihr Vermögen? Wir haben die „Löwin“ genauer unter die Lupe genommen.

Dagmar Wöhrl im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Dagmar Wöhrl im Überblick:

Name : Dagmar Wöhrl

: Dagmar Wöhrl Alter : 69

: 69 Geburtstag : 5. Mai 1954

: 5. Mai 1954 Sternzeichen : Stier

: Stier Geburtsort : Nürnberg

: Nürnberg Beruf : Rechtsanwältin und Investorin

: Rechtsanwältin und Investorin Partner : verheiratet mit Hans Rudolf Wöhrl

: verheiratet mit Hans Rudolf Wöhrl Kinder : zwei Söhne

: zwei Söhne Instagram: dagmar_woehrl

Dagmar Wöhrl ist Investorin bei „Die Höhle der Löwen“

Dagmar Wöhrl startete 2017 als „Löwin“ in der beliebten Vox-Show. Dafür hat sie DGWoehrl Consulting gegründet, um die Unternehmen bei der Gründung, Beteiligung und Sanierung beratend zu unterstützen. Ihr sind Nachhaltigkeit und Kommunikation wichtig. Seit ihrer ersten Staffel wurden laut RTL über 600 Arbeitsplätze geschaffen. Als ihren erfolgreichsten Deal bezeichnet sie Waterdrop, aber auf die Gründerin von Löwenkind ist Wöhrl besonders stolz.

Das waren die bisherigen Deals, die Dagmar Wöhrl in den vergangenen Staffeln einging:

HappyPo

REMOD (mit Carsten Maschmeyer)

Grace Flowerbox

Morotai

Spooning Cookie Dough (mit Ralf Dümmel)

Waterdrop (mit Ralf Dümmel)

(mit Ralf Dümmel) TROY°

La Ribolita

Guatavita de Colombia

Colorato (mit Colorato)

WoWWoW (mit Nils Glagau)

Kohpa (mit Nico Rosberg und Carsten Maschmeyer)

Löwenkind

SCOOPER

Happy Ocean (mit Nico Rosberg)

Pfeffer & Frost

Send me Pack (mit Judith Williams und Carsten Maschmeyer)

Taste Like

Hat Dagmar Wöhrl einen Mann und Kinder?

Dagmar Wöhrl ist seit 1984 mit ihrem Partner Hans Rudolf Wöhrl verheiratet. Sie ist die Mutter zweier Kinder: Marcus Wöhrl und Emanuel Wöhrl. Ihr jüngerer Sohn Emanuel verstarb im Alter von 13 Jahren. Ihm zu Ehren gründete sie mit ihrer Familie zusammen die Emanuel Wöhrl-Stiftung, die sich für Jugendliche in und außerhalb Deutschlands einsetzt.

„Miss Germany“ bis Bundestag: Der Lebenslauf von Dagmar Wöhrl

Während ihres Studiums in den 70ern trat Dagmar Wöhrl bei verschiedenen Schönheitswettbewerben an und gewann unter anderem 1977 den Titel „Miss Germany“. Sie studierte in der Zeit Rechtswissenschaft in Nürnberg und schloss 1983 ihr Staatsexamen als Rechtsanwältin ab. Außerdem war sie vor 2017 in der Politik aktiv. Sie war unter anderem 23 Jahre lang Mitglied im Deutschen Bundestag (1994-2017) und bis 2013 im CSU-Präsidium. Sie ist Mitglied in ehrenamtlichen Organisationen wie der TUI Care Foundation und der Bayrischen AIDS-Stiftung. Für das Engagement wurde sie 2008 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Das ist die Villa von Dagmar Wöhrl

Dagmar Wöhrl ist bisher nur einmal umgezogen – und zwar von ihrem Elternhaus nach Erlenstegen, wo sie heute mit ihrer Familie lebt. Im Magazin „nordbayern“ gibt sie einen Einblick in ihr Haus mit gläsernem Anbau im Nürnberger Villenviertel. Das Schlafzimmer ist beispielsweise im afrikanischen Stil eingerichtet. Das Arbeitszimmer, die „Kommandozentrale des Familienunternehmens“, wie sie es nennt, teilt sie sich mit ihrem Mann.

Ist Dagmar Wöhrl auf Instagram?

Dagmar Wöhrl hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Auf ihrem Profil mit rund 512.000 Followern (Stand: August 2023) teilt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, sowohl beruflich als auch privat.

Wie hoch ist Dagmar Wöhrls Vermögen?

Dagmar Wöhrl vertritt bei „Die Höhle der Löwen“ die Hotelkette DORMERO ihres Sohnes Marcus und das Investitionsunternehmen Intro Verwaltung ihres Mannes. Sie selbst ist Rechtsanwältin und ist Mitglied in den Aufsichtsräten der Nürnberger Beteiligungsgesellschaft AG und der Nürnberger Lebensversicherung AG. Da dürfte sie bisher sicher gutes Geld verdient haben. Über die Höhe ihres Vermögens ist jedoch nichts bekannt.