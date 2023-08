Nils Glagau ist ein deutscher Unternehmer und Investor, der seit 2019 regelmäßig in der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen ist. Dort gilt er als Experte für Deals in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Sport. Seit 2009 ist er nämlich Inhaber und Geschäftsführer des familiengeführten Nahrungsergänzungsmittelherstellers Orthomol, das mit großem Erfolg Mikronährstoff-Kombinationen produziert.

Nils Glagau ist seit zahlreichen Jahren in der Unternehmenswelt aktiv. Doch wie tickt er privat? Hat er eine Frau und Kinder? Und wie hoch ist sein Vermögen? Wir haben den Investor genauer unter die Lupe genommen.

Nils Glagau im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Nils Glagau auf einen Blick:

Name : Nils Glagau

: Nils Glagau Beruf : Unternehmer, Investor

: Unternehmer, Investor Geburtstag : 31. Oktober 1975

: 31. Oktober 1975 Alter : 47 Jahre

: 47 Jahre Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Größe: 1,88 m

1,88 m Geburtsort : Bad Homburg

: Bad Homburg Beziehungsstatus : verheiratet

: verheiratet Kinder : zwei Töchter

: zwei Töchter Instagram: nilsglagau

Nils Glagau ist Investor in „Die Höhle der Löwen“ 2023

Am 28. August 2023 meldet sich die beliebte Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox mit der 14. Staffel zurück. Seit 2019 zählt Nils Glagau zu den Investoren der Show. Von den Gründern erwartet er laut eigener Aussage, dass sie für ihre Produkte brennen. Erfahrung bringt er in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Sport mit. „Es sind ca. 150 direkt geschaffene Arbeitsplätze entstanden“, sagt er selbst über seine Investments. Seine erfolgreichsten Start-ups waren bisher Green Mnky, HistaFit und Otinga.

Unter anderem diese bisherigen Deals ging Nils Glagau in den vergangenen Staffeln ein:

HistaFit

Guru Granola

Mémoire

GinGillard

Mijasi

NetzBeweis

2bag

laxplum

Laufmaus (zusammen mit Carsten Maschmeyer)

(zusammen mit Carsten Maschmeyer) WowWow (zusammen mit Dagmar Wöhrl)

(zusammen mit Dagmar Wöhrl) Evertree

easyBeeBox

ajuma (zusammen mit Carsten Maschmeyer)

(zusammen mit Carsten Maschmeyer) CO’PS

Grpstar

Klang2

Ellas Basenbande

Green Mnky (zusammen mit Carsten Maschmeyer)

(zusammen mit Carsten Maschmeyer) Panthergrip (zusammen mit Judith Williams)

(zusammen mit Judith Williams) AER

Hat Nils Glagau eine Frau und Kinder?

Der Unternehmer Nils Glagau hält sein Privatleben zum Großteil von der Öffentlichkeit fern. Bekannt ist jedoch, dass er verheiratet ist und Zwillingstöchter hat.

Nils Glagau führt das Unternehmen Orthomol

Nils Glagau führt in zweiter Generation das Familienunternehmen Orthomol. Nachdem sein Vater, Dr. Kristian Glagau, im Jahr 2009 unerwartet verstarb, übernahm Nils Glagau die Geschäftsführung von Orthomol. Gegründet wurde die Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH im Jahr 1991. Das Unternehmen aus Langenfeld im Rheinland ist spezialisiert auf Nahrungsergänzungsmittel mit Mikronährstoff-Kombinationen und Marktführer in der orthomolekularen Medizin.

Als Sohn des Orthomol-Gründers arbeitete Nils Glagau von Beginn an im Familienunternehmen im Außen- und Innendienst mit. Heute arbeiten bei Orthomol im bundesweit tätigen Innen- und Außendienst über 500 Mitarbeiter dafür, dass die Orthomol-Produkte in fast jeder Apotheke Deutschlands erhältlich sind und in über 30 Länder der Welt exportiert werden. Das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. Darüber hinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Bewegung.

Nils Glagau sucht mit Rock B(r)and nach Start-ups

Rock B(r)and. Als solcher ist er auf der Suche nach Start-ups, mit denen sich langfristig eine erfolgreiche Marke aufbauen lässt und „die für ihre Geschäftsidee brennen“, heißt es auf der Nils Glagau ist nicht nur Geschäftsführer von Orthomol und Investor bei „Die Höhle der Löwen“, sondern auch Kopf hinter dem Investment-Unternehmen. Als solcher ist er auf der Suche nach, mit denen sich langfristig eine erfolgreiche Marke aufbauen lässt und „die für ihrebrennen“, heißt es auf der Homepage von Rock B(r)and

Nils Glagau interessiert sich für Sport, Reisen und fremde Kulturen

Der heutige Unternehmer Nils Glagau verfolgte zunächst eigentlich andere berufliche Pläne. Er studierte nach seinem Abitur Ethnologie mit Schwerpunkt Alt-Amerikanistik an der Universität Bonn und forschte in Mittelamerika über die Kultur der Maya sowie in Tibet und Nepal über den Buddhismus. In seiner Freizeit entdeckt er auch heutzutage auf Reisen weiterhin fremde Kulturen und liebt Literatur, Musik, Filme und Kochen. Außerdem gilt der DHDL-Investor als leidenschaftlicher Hobbysportler. Dabei hat er sich dem Tennis verschrieben und interessiert sich sehr für Basket- und Volleyball.

Hat Nils Glagau einen Instagram-Account?

Nils Glagau hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihm aktuell rund 9.200 Fans (Stand: August 2023). Dies sollte sich im Laufe der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ jedoch ändern. Auf der Plattform spricht er vor allem über „Die Höhle der Löwen“ und stellt am #MusicMonday Schallplatten seiner Lieblingssänger und -bands vor.

Wie hoch ist das Vermögen von Nils Glagau?

Nils Glagau ist seit fast 15 Jahren der Inhaber und Geschäftsführer des familiengeführten Nahrungsergänzungsmittelherstellers Orthomol. Neugierige Fans fragen sich aus diesem Grund, wie hoch sein Vermögen eigentlich ist. Dazu gibt es aktuell jedoch keine offiziellen Angaben.