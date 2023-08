Der deutsche Unternehmer und Investor Ralf Dümmel war erstmals im Jahr 2016 in der beliebten Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Seitdem zählt er zur festen Besetzung. Als Geschäftsführer von DS Produkte, einem Lebensmittelhändler, gilt er in der Show als Experte für Deals in den Bereichen Haushalt, Essen und Trinken. Mit seiner jahrelangen Erfahrung will er neuen Gründern nun unter die Arme greifen und mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Ralf Dümmel ist seit zahlreichen Jahren in der Unternehmenswelt aktiv. Doch wie tickt er privat? Hat er eine Frau und Kinder? Und wie hoch ist sein Vermögen? Wir haben den Unternehmer genauer unter die Lupe genommen.

Ralf Dümmel im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Ralf Dümmel im Überblick:

Name: Ralf Dümmel

Ralf Dümmel Geburtstag: 2. Dezember 1966

2. Dezember 1966 Alter: 56 Jahre

56 Jahre Geburtsort: Bad Segeberg

Bad Segeberg Beruf: Geschäftsführer

Geschäftsführer Partnerin: Anna Heesch

Anna Heesch Kinder: drei

drei Instagram: ralfduemmel_dsprodukte

Ralf Dümmel ist Investor bei „Die Höhle der Löwen“ 2023

Seit 2016 ist Ralf Dümmel als Investor bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. 2023 ist er ebenfalls wieder am Start. Neben seinen Kollegen versucht er, möglichst viele Deals zu bekommen. „Man sollte immer in die richtigen Menschen investieren und nicht vergessen, dass man auch Spaß haben muss an dem, was man tut!“, ist sein Motto. Seit seiner ersten Staffel hat er in mehr als 85 Unternehmen investiert. Dabei liegt seine Erfolgsquote sehr hoch, denn die Investitionen haben sich alle bereits im ersten Jahr bewiesen. Das erfolgreichste Start-up, in das er investiert hat, war Rokitta’s Rostschreck mit einem Handelsumsatz von rund 48 Millionen Euro.

Einige Start-ups, in die Dümmel investierte, findet ihr hier:

HistaFit

Triggerdinger

Catrub

BeeSafe

Rollyz

NiceTarts

freibeik

CATLABS

Frau Poppes

SUMMERSAVER

nao

Yucona

Knödelkult

DUSCHBROCKEN

Lazy Leaf

Wingbrush

Keimster

Waterdrop

Goleygo

smartsleep

Helga

Happy Brush

Towell +

Papa Türk

Hat Ralf Dümmel eine Frau und Kinder?

Über Ralf Dümmels Familie ist nicht viel bekannt. Seit 2013 ist er mit der Moderatorin Anna Heesch liiert. Die beiden leben mit ihren Kindern in einer Patchwork-Familie. Aus früheren Beziehungen brachte Heesch einen Sohn und Dümmel drei Söhne mit in die Familie. Davor war Dümmel bereits einmal verheiratet.

Ralf Dümmel und DS Produkte

Ralf Dümmels Weg zum Unternehmer startete nach seinem Realschulabschluss. In seiner Heimatstadt Bad Segenberg machte er eine Ausbildung. 1988 fing er bei DS Produkte als Verkaufsassistent an und wurde 1996 zum Gesellschafter des Unternehmens befördert. Seit dem Jahr 2000 ist er dort Geschäftsführer. Unter seiner Leitung entstanden unter anderem Tochterunternehmen in Polen und Hongkong. Seitdem die DS-Gruppe von „The Social Chain“ übernommen wurde, ist er dort als Einkaufsleiter Mitglied des Vorstandes. Im Juli 2023 hat das Unternehmen jedoch einen Antrag zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Dazu äußerte sich Dümmel wenige Tage vor dem Start der 14. DHDL-Staffel sehr emotional auf Instagram:

Wie heißt Ralf Dümmel auf Instagram?

79.200 Follower (Stand: August 2023). Seinen Fans gibt er Einblicke in sein Berufs- und Alltagsleben. Das ein oder andere Bild führt uns auch hinter die Kulissen von „Die Höhle der Löwen“. Auf der Social-Media-Plattform Instagram hat Investor Ralf Dümmel einen öffentlichen und verifizierten Account. „ralfduemmel_dsprodukte“ zählt rund(Stand: August 2023). Seinen Fans gibt er Einblicke in sein Berufs- und Alltagsleben. Das ein oder andere Bild führt uns auch hinter die Kulissen von „Die Höhle der Löwen“.

Wie hoch ist Ralf Dümmels Vermögen?

Ralf Dümmel ist ein erfolgreicher Unternehmer, der durch die Sendung „Die Höhle der Löwen“ regelmäßig im TV zu sehen ist. Da fragen sich viele Zuschauer natürlich, wie viel Geld der Investor besitzt. Über sein Vermögen ist allerdings nichts bekannt.