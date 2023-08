Es geht wieder los! Ab sofort wagen sich erneut jeden Montag kreative Köpfe in „Die Höhle der Löwen“. Dort versuchen sie, ein Investment für ihr Produkt zu erhalten. Am Montag, 28.08.2023, startet die 14. Staffel auf Vox. In Folge 1 sind auch Dr. Vivien Karl und Julia Huhnholz dabei. Sie stellen den Löwen ihr Intimpflegeprodukt namens Dr. Vivien Karl vor.

Was genau steckt hinter Dr. Vivien Karl? Woraus besteht die Intimcreme? Und wie viel kostet das Produkt? Hier bekommt ihr einen Überblick zum Pflegeprodukt für den Intimbereich aus Folge 1.

Was steckt hinter Dr. Vivien Karl?

Die promovierte Apothekerin Dr. Vivien Karl und ihre Mitgründerin Julia Huhnholz präsentieren in Folge 1 ihr Pflegeprodukt gegen Intimtrockenheit. Das Produkt ist aus einer großen Problematik entstanden, wie Julia erklärt: „Allein in Deutschland leiden 14 Millionen Frauen unter Intimtrockenheit. Sie haben Schmerzen, es brennt, es juckt –- egal ob sie sitzen, stehen oder gehen.“ Dafür gibt es vielfältige Gründe. Menopause, eine Geburt, die Einnahme der Antibabypille oder auch eine Krebstherapie sind nur einige davon. „Ich wollte meinen Kundinnen eine Intimpflege empfehlen, die meinen persönlichen Ansprüchen als Frau und Wissenschaftlerin genügt und fing an, mein eigenes Produkt zu entwickeln“, erzählt Vivien und fährt fort: „Ich nutze dafür mein ganzes wissenschaftsbasiertes Know-how und stehe deshalb auch mit meinem Namen dafür gerade.“

Woraus besteht die Intimcreme?

Die Dr. Vivien Karl Intimcreme 01 soll für die Befeuchtung und Pflege des Intimbereichs sorgen. Ihre Bestandteile sind pflegendes und regenerierendes Mandelöl, feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure sowie Milchsäure für einen guten pH-Wert. Die Intimcreme ist frei von Paraffinen und Duftstoffen.

Die neue Löwin Tijen Onaran testet die Intimcreme von Dr. Vivien Karl. Wird das ihr erster Deal?

Die wichtigsten Fakten zu Dr. Vivien Karl

Intimtrockenheit betrifft jede dritte Frau in Deutschland. Dr. Vivien Karl bietet ein Hilfsmittel dagegen an. Die wichtigsten Infos zum Produkt und der Firma dahinter findet ihr hier:

Welchen Deal erhoffen sich die Gründerinnen?

„Das Feedback unserer Kundinnen ist überwältigend. Die erste Charge war nach nicht mal drei Monaten ausverkauft“, berichtet Julia. Doch reicht das, um die Löwen zu überzeugen? Vivien und Julia hoffen darauf und bieten für 200.000 Euro zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.