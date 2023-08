Tijen Onaran ist eine deutsche Unternehmerin, die sich vor allem im Bereich Digitalisierung und Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft engagiert. Sie hat Unternehmen wie Global Digital Women und die Diversity-Beratung ACI gegründet. Darüber hinaus hat sie bereits zwei Bücher veröffentlicht, wovon eines als Bestseller ausgezeichnet wurde. Ab dem 28. August 2023 ist Onaran in der neuen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ zu sehen, wo sie als Investorin Gründern mit ihrem Know-how zur Seite stehen möchte.

Tijen Onaran ist seit zahlreichen Jahren in der Unternehmenswelt aktiv. Doch wie tickt sie privat? Hat sie einen Mann und Kinder? Und wie heißt ihr Instagram-Account? Wir haben die Investorin genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos findet ihr hier im Überblick.

Tijen Onaran im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Tijen Onaran auf einen Blick:

Name: Tijen Onaran

Tijen Onaran Beruf: Unternehmerin, Investorin, Bestseller-Autorin, Moderatorin

Unternehmerin, Investorin, Bestseller-Autorin, Moderatorin Geburtstag: 25. März 1985

25. März 1985 Alter: 38 Jahre

38 Jahre Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Karlsruhe

Karlsruhe Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: keine

keine Instagram: tijen.onaran

Tijen Onaran ist die neue Investorin in „Die Höhle der Löwen“

Am 28. August 2023 meldet sich die beliebte Gründer-Show „Die Höhle der Löwen" auf Vox mit der 14. Staffel zurück. Nachdem die Unternehmerin Judith Williams in dieser eine Pause einlegt, erwartet die Zuschauer nun eine neue Investorin: Tijen Onaran. Die Unternehmerin ist besonders bekannt für ihr Engagement im Bereich Digitalisierung und Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft. Sie gründete beispielsweise Firmen wie Global Digital Women und die Diversity-Beratung ACI. Über ihre Teilnahme an „Die Höhle der Löwen" sagt sie: „Ich bin als Investorin angetreten, um mehr Diversität in die deutsche Wirtschaft zu bringen und das ist auch mein Ziel als neue Löwin bei DHDL. Das ist mein Herzensthema. Dabei investiere ich vor allem in von Frauen gegründete Start-ups. Von Babynahrung bis alkoholfreier Gin ist alles dabei! Mir geht es darum, die Start-ups nicht nur mit dem Investment, also rein finanziell, zu unterstützen, sondern aktiv mit meiner Expertise weiterzuentwickeln."

Hat Tijen Onaran einen Mann und Kinder?

Beruflich ist Tijen Onaran als Unternehmerin seit zahlreichen Jahren sehr erfolgreich, doch wie sieht es familiär bei ihr aus? Die Investorin hält ihr Privatleben zum Großteil von der Öffentlichkeit fern. Bekannt ist jedoch, dass sie mit dem Unternehmensberater Marco Duller-Onaran verheiratet ist. Einem Post auf seinem Instagram-Profil vom 13. Juni 2023 anlässlich ihres Hochzeitstages ist zu entnehmen, dass sie seit zehn Jahren zusammen und seit sieben Jahren verheiratet sind. Kinder hat das Paar keine.

Tijen Onaran ist Gründerin von Global Digital Women und ACI

Die neue „Die Höhle der Löwen“-Investorin Tijen Onaran arbeitet getreu dem Motto „Diversität ist kein Trend. Diversität ist der Grundstein für den Erfolg eines Unternehmens!“. Demzufolge gründete sie das Unternehmen Global Digital Women. Mit diesem unterstützt sie Konzerne und Mittelständler bei der Konzeption und Umsetzung von Female-Empowerment-Kampagnen. Tijen Onarans Diversity-Beratung ACI berät hingegen Unternehmen in allen Fragen rund um Diversität, Inklusion und Gleichberechtigung. Die beiden Unternehmen gewannen jeweils als erste Unternehmen mit Diversitätsfokus den Deutschen Exzellenzpreis.

Tijen Onaran hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht

Tijen Onaran hat im Jahr 2019 ihr erstes Buch unter dem Namen „Die Netzwerkbibel“ veröffentlicht. Darin erklärt sie ihren Lesern, worauf es beim Netzwerken wirklich ankommt. Nur ein Jahr später erschien ihr zweites Buch „Nur wer sichtbar ist, findet auch statt“. In dem Spiegel-Bestseller klärt sie auf, wie man eine persönliche Marke aufbaut und wie man seine eigene Agenda findet. Und auch ihr drittes Buch steht bereits in den Startlöchern: „Be Your Own F*cking Hero“ erscheint am 11. Oktober 2023.

Tijen Onaran hat den Digital Female Leader Award ins Leben gerufen

Tijen Onaran setzt sich vor allem im Bereich Digitalisierung und Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft ein. Passend dazu rief sie den Digital Female Leader Award ins Leben. Dieser zählt als der bedeutendste Award für weibliche digitale Nachwuchs- und Führungskräfte. Des Weiteren engagiert sie sich für einen höheren Anteil an Gründerinnen und unterstützt Frauen deshalb aktiv mit Risikokapital. So ist sie zum Beispiel an dem auf Babynahrung spezialisierten Unternehmen Pumpkin Organics, dem Wellness Start-up Nevernot, der Sprach-Software Witty Workssowie und dem Fintech Unternehmen Beatvest beteiligt.

Tijen Onaran wurde mit einer eigenen Barbie geehrt

Die Unternehmerin Tijen Onaran wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für ihr Engagement ausgezeichnet. Allem voran wurde sie 2022 anlässlich des Weltfrauentags von dem US-amerikanischen Spielzeug-Konzern Mattel als eine von weltweit zwölf Rolemodels mit einer eigenen Barbie geehrt. Außerdem wurde sie als eine der Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft, der Top 40 unter 40 Talenten der Wirtschaft und der Top 100 Frauen, die Deutschland bewegen, ausgezeichnet.

Hat Tijen Onaran einen Instagram-Account?

Tijen Onaran hat einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Dort folgen ihr aktuell mehr als 73.300 Fans (Stand: August 2023). Auf der Plattform macht die Unternehmerin sich vor allem für Frauen stark, macht jedoch auch Werbung für ihr kommendes Buch und ihren Lippenstift. Einblicke in ihr Privatleben gewährt sie ihren Followern demgegenüber eher selten.

Wie hoch ist das Vermögen von Tijen Onaran?

Tijen Onaran hat sich in den vergangenen Jahren zu einer sehr erfolgreichen Unternehmerin hochgearbeitet. Aus diesem Grund fragen sich viele Fans, wie hoch ihr Vermögen ist. Dazu gibt es jedoch keine offiziellen Informationen.