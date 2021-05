Gute Neuigkeiten für alle Fans von „Die Bergretter“! Es wird eine neue Staffel der ZDF-Serie geben, die bereits im Herbst 2021 ausgestrahlt werden soll. Die Dreharbeiten zu Staffel 13 haben schon im Februar 2021 begonnen. Die sechs neuen Folgen sind voller Turbulenzen, sowohl privater Natur – im Leben der Bergretter – als auch in den anstehenden Rettungsaktionen.

Alle Infos zu Start, Sendetermine, Schauspieler und Drehort der neuen Staffel im ZDF findet ihr hier.

„Die Bergretter“ Staffel 13: Start, Sendetermine, Sendezeit

Bisher ist noch nicht ganz klar, wann genau der Start der neuen Staffel sein wird und zu welcher Uhrzeit die Folgen ausgestrahlt werden.

Man darf allerdings davon ausgehen, dass die neuen Episoden wie bisher immer donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen sein werden.

Sobald die Sendetermine und Sendezeit bekannt sind, werden sie hier aktualisiert.

„Die Bergretter“ Staffel 13: Handlung

In Staffel 13 warten auf die Bergretter wieder einige Turbulenzen: sowohl in der Luft als auch in ihrem Privatleben. Markus Kofler und Katharina Strasser überlegen, ob sie ein gemeinsames Kind wollen. Doch hält ihre Beziehung das aus? Auch bei den anderen Team-Mitgliedern geht es drunter und drüber. Doch wie immer werden die Bergretter alles daran setzen, verunglückte Personen in den Alpen zu retten.

„Die Bergretter“ Staffel 13: Trailer und Rückblick

Was passiert in den neuen Folgen? Noch ist nicht allzu viel bekannt und leider gibt es noch keinen aktuellen Trailer.

Rückblick zu Staffel 12 ansehen. Außerdem gibt er Trailer zu Staffel 12 Einblicke in die Serie. Auf der Homepage des ZDF könnt ihr euch einenzu Staffel 12 ansehen. Außerdem gibt er Trailer zu Staffel 12 Einblicke in die Serie.

Youtube „Die Bergretter“ Staffel 12 – Trailer

„Die Bergretter“ Besetzung: Diese Schauspieler sind dabei

Auch in der 13. Staffel steht das Bergretter-Team rund um Markus Kofler sowohl privat als auch beruflich vor Herausforderungen.

Hier eine Übersicht der Besetzung im Hauptcast:

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Michael Dörfler – Robert Lohr

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Emilie Hofer – Stefanie von Poser

Jessika Pollath – Maxi Warwel

Peter Herbrechter – Michael König

Franz Marthaler – Heinz Marecek

„Die Bergretter“: Drehorte der neuen Staffel

Der Hauptdrehort ist weiterhin der österreichische Ort Ramsau am Dachstein mit seiner bergigen Umgebung. Der bekannte Hubschrauberflugplatz befindet sich in Niederöblarn und das Hotel des Bürgermeisters ist außerhalb der Serie das Schlosshotel Pichlarn.

„Die Bergretter“: Wiederholung von Staffel 10

Zur Überbrückung bis zum Start der neuen Staffel, werden die Episoden von Staffel 10 im ZDF ausgestrahlt. Wann diese laufen, seht ihr hier:

27.05.2021 um 20:15 Uhr: Sorgerecht

03.06.2021 um 20:15 Uhr: Das Glück ist ein Schmetterling

10.06.2021 um 20:15 Uhr: Der gekaufte Winter

24.06.2021 um 20:15 Uhr: Abschied für immer

01.07.2021 um 20:15 Uhr: Letzte Hoffnung

08.07.2021 um 20:15 Uhr: Verbotene Liebe