Staffel 13 von „Die Bergretter“ läuft aktuell im ZDF. Am Donnerstag, 25.11.2021, geht es mit der neuen Folge „Vierzehn Stufen“ weiter. Darin wird Polizistin Jessika Pollath von ihrer Vergangenheit eingeholt und gerät in Lebensgefahr.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler in der Folge? Gibt es „14 Stufen“ auch in der Mediathek? Alle Infos zur Handlung, Vorschau, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Die Bergretter: Vierzehn Stufen“: Vorschau zum 25.11.2021

Polizistin Jessica und Simon nehmen eine kleine Auszeit und entspannen auf der Sonnenalm. Doch die Stimmung ist angespannt, denn Jessi hatte Simon nichts von ihrem früheren Verhältnis mit Markus erzählt. Außerdem wird sie von Albträumen geplagt, doch auch darüber will sie mit Simon nicht sprechen. Frustriert und verärgert bricht dieser den Urlaub frühzeitig ab.

Da kommt es ihm gerade recht, dass er von Markus zu einem Einsatz gerufen wird: Bei einem illegalen Bungee-Sprung von der „Treppe ins Nichts“ hat der Springer das Bewusstsein verloren und braucht dringend die Hilfe der Bergretter. Beim Einsatz unterläuft Simon ein Fehler. Letztendlich gelingt es ihm aber, den Bewusstlosen zu retten. Trotz der erfolgreichen Aktion reagiert Simon gereizt und abweisend – besonders Markus gegenüber.

Tatjana Fetscher (Sinha Melina Gierke) will den Tod ihres Verlobten rächen und entführt Jessi (Maxi Warwel).

© Foto: ZDF/Stefanie Kulbach

Kaum ist Jessi wieder in der Polizeistation, erhält sie von einer anonymen Anruferin einen Hilferuf. Da Gert nicht da ist, macht sie sich allein auf den Weg zum Waldparkplatz. Dort angekommen, erwartet sie eine böse Überraschung. Als weder Gert noch Simon Jessi erreichen können, machen sie sich gemeinsam mit dem Bergretter-Team auf die Suche nach ihr. Schnell wird klar: Sie muss entführt worden sein. Tatsächlich befindet sie sich in der Gewalt von Tatjana Fetscher, die sich für den Tod ihres Verlobten rächen will. Dieser war bei einer Verfolgungsjagd während Jessis Dienstzeit in Wien von einem Parkdeck in den Tod gestürzt. Während Tatjana einen perfiden Plan verfolgt, suchen die Bergretter fieberhaft nach ihr.

Ausgerechnet Rudi hat die entscheidende Eingebung, wohin Tatjana Jessi verschleppen will. Doch die Entführerin ist bewaffnet und zu allem bereit. Nicht nur für Jessi geht es plötzlich um Leben und Tod…

„Die Bergretter: Vierzehn Stufen“: Darsteller am 25.11.2021

Neben den Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in der neuen Folge „Vierzehn Stufen“ einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Emilie Hofer – Stefanie von Poser

Franz Marthaler – Heinz Marecek

Peter Herbrechter – Michael König

Johanna Marquardt – Michaela Rosen

Dr. Verena Auerbach – Gundula Niemeyer

Jessika Pollath – Maxi Warwel

Gert Holzer – Martin Leutgeb

Tatjana Fetscher – Sinha Melina Gierke

Felix Leitner – Johannes Jannasch

Dennis Reck – Thomas Schubert

Wirtin Elisabeth Steiner – Ursula-Maria Rehm

Marlis Gruber – Petra Berndt

Viktor Koch – Yasmani Stambader

Tom Martens – Philipp Langenegger

„Die Bergretter: Vierzehn Stufen“: Mediathek

Donnerstag, 25. November 2021 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Vierzehn Stufen“ ist bereits vorab Die neue Folge von „Die Bergretter“ läuft amum 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Vierzehn Stufen“ ist bereits vorab in der ZDF Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr euch Staffel 13 dann auch im Nachhinein als Wiederholung ansehen.

„Die Bergretter“: Alle Infos zu Staffel 13

Wann laufen die Folgen von „Die Bergretter“ Staffel 13 immer im ZDF? Wo gibt es einen Trailer? Wer sind die Schauspieler im Hauptcast? Sendetermine, Episodenguide, Besetzung, Drehort und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: