Endspurt bei „Die Bergretter“. Staffel 13, die aktuell im ZDF läuft, geht am Donnerstag, 06.01.2022, mit „Dieses eine Leben“ zu Ende. Darin werden zwei Freunde von ihrer Vergangenheit eingeholt. Dadurch geraten sie in Lebensgefahr.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler in Folge 8? Gibt es „Dieses eine Leben“ auch in der Mediathek? Alle Infos zur Handlung, Vorschau, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Die Bergretter: Dieses eine Leben“: Vorschau auf Folge 8

Vor knapp einem Jahr geschah ein großes Unglück: Nach einer Partynacht überfuhren Björn Müller und sein Geschäftspartner Philipp Wolf einen Familienvater. Beide begangen Fahrerflucht. Björn floh ins Ausland und Philipp hat die Firma Bergfest zu einem Top-Player der Branche ausgebaut. Umso überraschter ist er, als Björn, der von Schuldgefühlen geplagt, sich der Polizei stellen will. Philipp ist total dagegen, dementsprechend stellt Björn ihm ein Ultimatum: Wenn sich sein Geschäftspartner nicht stellen will, macht er es alleine.

Aufgewühlt vom Streit mit Björn, erleidet Philipp eine Panikattacke und verunglückt an der Felswand bei Montagearbeiten. Die Bergretter müssen so schnell wie möglich zur Hilfe eilen, denn Philipp droht in die Tiefe zu stürzen. Doch nicht genug – nachdem der erste Schock überwunden ist, setzt sich Philipp auf sein Schneemobil und will Björn von seinem Vorhaben abhalten. Die Konfrontation endet in einer Schlägerei, bei der Björn abrutscht und über eine Felskante stürzt. Anstatt Hilfe zu rufen fährt Philipp davon. Die Bergretter suchen nach dem Vermissten und werden von Philipps Verlobter Vanessa auf eine falsche Fährte gebracht. Nichts ahnend, dass auch ihr Verlobter sich in Lebensgefahr befindet…

Björn Müller (Philip Birnstiel) plagen Schuldgefühle und will sich der Polizei stellen. Philipp Wolf (Martin Bruchmann) versucht alles, um ihn davon abzuhalten.

© Foto: ZDF/Stephanie Kulbach

Doch auch zwischen Markus und Katharina gibt es einiges zu klären. Sie fühlt sich immer noch perspektivlos und bedrückt. Damit Markus ihr die Zukunft verschönert, plant er eine Überraschung mit den Teamkollegen.

„Die Bergretter: Dieses eine Leben“: Darsteller am 06.01.2022

Neben den Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in der neuen Folge „Dieses eine Leben“ einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Peter Herbrechter – Michael König

Dr. Verena Auerbach – Gundula Niemeyer

Jessika Pollath – Maxi Warwel

Gert Holzer – Martin Leutgeb

Tobias Herbrechter – Markus Brandl

Björn Müller – Philip Birnstiel

Philipp Wolf – Martin Bruchmann

Vanessa Hellwig – Yasemin Cetinkaya

Hannes – Benedikt Schulz

„Die Bergretter: Dieses eine Leben“: Mediathek

Donnerstag, 6. Januar 2022 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Dieses eine Leben“ ist bereits vorab Die neue Folge von „Die Bergretter“ läuft amum 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Dieses eine Leben“ ist bereits vorab in der ZDF Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr euch Staffel 13 dann auch im Nachhinein als Wiederholung ansehen.

„Die Bergretter“: Alle Infos zu Staffel 13

Wann laufen die Folgen von „Die Bergretter“ Staffel 13 immer im ZDF? Wo gibt es einen Trailer? Wer sind die Schauspieler im Hauptcast? Sendetermine, Episodenguide, Besetzung, Drehort und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: