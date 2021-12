Staffel 13 von „Die Bergretter“ läuft aktuell im ZDF. Am Donnerstag, 30.12.2021, geht es mit der neuen Folge „Roter Schnee“ weiter. Darin sorgt das plötzliche Verschwinden zweier Tischler für große Sorgen. Doch auch zwischen Markus und Katharina liegt etwas in der Luft.

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler in Folge 7? Gibt es „Roter Schnee“ auch in der Mediathek? Alle Infos zur Handlung, Vorschau, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Die Bergretter: Roter Schnee“: Vorschau auf Folge 7

In einer abgelegenen Lichtung suchen die beiden Tischler Stefan Landsberger und sein Sohn Jakob nach Holz. Dabei verletzt sich Stefan mit der Kreissäge. Vater und Sohn machen sich selbstständig auf den Weg ins Krankenhaus, doch dann passiert es: Sie haben einen Autounfall. Knapp gelingt es den beiden sich zu befreien, bevor der Transporter in den Abgrund stürzt. Gemeinsam machen sich die verletzten Männer auf den Weg und müssen einen Abstieg zum See meistern. Dabei lüftet Stefan seinem Sohn gegenüber ein Geheimnis, das die Lage dramatisch verändert. Währenddessen suchen auch die Bergretter fieberhaft nach den beiden Verschwundenen. Denn es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – beide Männer sind schwer verletzt.

Nick (Nicholas Reinke) bringt die Gefühle von Katharina (Luise Bähr) mächtig ins Schwanken.

© Foto: ZDF/Stephanie Kulbach

Zeitgleich macht sich Markus Sorgen um die Beziehung zwischen ihm und Katharina. Seit neustem hütet sie die beiden Kinder ihres alten Freundes und Arztkollegen Nick Aichstetter. Geht es hierbei nur um die Kinder oder auch um den smarten Chirurgen? Doch auch die Situation mit Peter Herbrechter belastet die Beziehung. Dieser weiß noch immer nicht, dass Markus den Hof gekauft und somit das Seilbahnprojekt gestoppt hat…

„Die Bergretter: Roter Schnee“: Darsteller am 30.12.2021

Neben den Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in der neuen Folge „Roter Schnee“ einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Peter Herbrechter – Michael König Dr. Verena Auerbach – Gundula Niemeyer

Nick Aichstetter – Nicholas Reinke

Lissi – Cosima Reisinger

Sam – Silas Reisinger

Stefan Landsberger – Michael von Au

Jakob Landsberger – Riccardo Campione

Carla Pichl – Nadine Kösters

Christian Pichl – Christian Heiner Wolf

Lennart Liebermann – René Oltmanns

Herr Derenbacher – Gilbert von Sohlern

Luigi – Salvatore Pascale

Mitarbeiterin Hotel – Katrin Anne Hess

„Die Bergretter: Roter Schnee“: Mediathek

Donnerstag, 30. Dezember 2021 um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Roter Schnee“ ist bereits vorab Die neue Folge von „Die Bergretter“ läuft amum 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Roter Schnee“ ist bereits vorab in der ZDF Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr euch Staffel 13 dann auch im Nachhinein als Wiederholung ansehen.

„Die Bergretter“: Alle Infos zu Staffel 13

Wann laufen die Folgen von „Die Bergretter“ Staffel 13 immer im ZDF? Wo gibt es einen Trailer? Wer sind die Schauspieler im Hauptcast? Sendetermine, Episodenguide, Besetzung, Drehort und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: