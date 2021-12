Jedes Jahr gibt es neue Folgen von „Das Traumschiff“. Neben dem „Tatort“ ist die beliebte ZDF-Reihe einer der wenigen Dauerbrenner im deutschen Fernsehen. Vor 40 Jahren stach das Schiff zum ersten Mal in See und feiert 2021 großes Jubiläum.

Neben den üblichen Filmen an Weihnachten und Neujahr zeigt das ZDF aus diesem Grund mehrfach Wiederholungen. Zudem sind in der Mediathek ebenfalls einige „Traumschiff“-Folgen verfügbar.

„Das Traumschiff“: Folgen an Weihnachten und Neujahr

Wie gewohnt dürfen sich Fans der Reihe an Weihnachten und an Neujahr auf zwei neue Folgen von „Das Traumschiff“ freuen.

Die Sendetermine der Erstausstrahlungen:

Sonntag, 26.12.2021, um 20:15 Uhr im ZDF: „Das Traumschiff: Schweden“

Samstag, 01.01.2022, um 20:15 Uhr im ZDF: „Das Traumschiff: Namibia“

„Das Traumschiff“ 2021: Weitere Folgen und Sendetermine

Seit 40 Jahren sticht „Das Traumschiff“ bereits in See und befährt wunderschöne Reiseziele. Zur Feier werden Highlight- und Retro-Folgen im ZDF und ZDFneo ausgestrahlt. Alle Folgen sind bereits seit dem 23.10.2021 für zwei Jahre in der ZDF Mediathek verfügbar.

„Das Traumschiff“: Highlight-Folgen im ZDF

Samstag, 25.12.2021, um 12:45 Uhr: „Los Angeles“

Samstag, 25.12.2021, um 14:15 Uhr: „Malediven“

„Das Traumschiff“: Retro-Folgen in ZDFneo

Sonntag, 28.11.2021, um 11:25 Uhr: „Südafrika“

Sonntag, 28.11.2021, um 12:55 Uhr: „Ägypten“

Sonntag, 28.11.2021, um 14:30 Uhr: „Dubai“

Sonntag, 28.11.2021, um 16:00 Uhr: „Tasmanien“

Sonntag, 05.12.2021, um 11:20 Uhr: „Sydney“

Sonntag, 05.12.2021, um 12:50 Uhr: „Karibik“

Sonntag, 05.12.2021, um 14:25 Uhr: „Argentinien“

Sonntag, 05.12.2021, um 15:55 Uhr: „Galapagos / Jamaika“

Sonntag, 12.12.2021, um 11:25 Uhr: „Namibia“

Sonntag, 12.12.2021, um 12:55 Uhr: „Tahiti“

Sonntag, 12.12.2021, um 14:25 Uhr: „Bali“

Sonntag, 12.12.2021, um 15:55 Uhr: „Neuseeland“

Sonntag, 19.12.2021, um 11:10 Uhr: „Seychellen“

Sonntag, 19.12.2021, um 12:40 Uhr: „Mexiko“

Sonntag, 19.12.2021, um 14:10 Uhr: „Bermuda“

Sonntag, 19.12.2021, um 15:50 Uhr: „Thailand“

„Das Traumschiff“: Folgen in der ZDF Mediathek

In der ZDF Mediathek sind seit Oktober alle Folgen abrufbar. Hier seht ihr die Folgen, die bereits im ZDF liefen und jetzt in der Mediathek verfügbar sind.