Kurz vor Weihnachten wird es im ZDF abenteuerlich. Der Sender zeigt die Serie „In 80 Tagen um die Welt" frei nach dem Roman von Jules Verne. An drei Abenden, beginnend am 21.12.2021, werden die acht Folgen ausgestrahlt.

Im Mittelpunkt der Abenteuerserie steht die beinahe unmögliche Wette, auf die sich der englische Gentleman Phileas Fogg einlässt: Er will gemeinsam mit seinem Butler Jean Passepartout um die Welt reisen. Begleitet werden die beiden von der ehrgeizigen Journalistin Abigail „Fix“ Fortescue.

Die genaue Handlung, Infos zur Mediathek, Ausstrahlung, den Drehorten sowie zur Besetzung findet ihr hier im Überblick.

„In 80 Tagen um die Welt“: ZDF-Sendetermine und Sendezeit

An drei Abenden werden die acht Episoden von „In 80 Tagen um die Welt“ ausgestrahlt. Der Startschuss für die Abenteuerserie frei nach dem Klassiker von Jules Vernes fällt am Dienstag, 21. Dezember 2021, zur Primetime im ZDF.

Alle Folgen samt Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Dienstag, 21. Dezember 2021, um 20:15 Uhr im ZDF

Folge 2: Dienstag, 21. Dezember 2021, um 21:00 Uhr im ZDF

Folge 3: Dienstag, 21. Dezember 2021, um 21:45 Uhr im ZDF

Folge 4: Dienstag, 21. Dezember 2021, um 21:45 Uhr im ZDF

Folge 5: Mittwoch, 22. Dezember 2021, um 22:15 Uhr im ZDF

Folge 6: Mittwoch, 22. Dezember 2021, um 23:10 Uhr im ZDF

Folge 7: Donnerstag, 23. Dezember 2021, um 22:15 Uhr im ZDF

Folge 8: Donnerstag, 23. Dezember 2021, um 23:10 Uhr im ZDF

„In 80 Tagen um die Welt“: ZDF-Mediathek und Stream

Für die Neuverfilmung des Abenteuer-Klassikers gilt: online first. In der ZDF Mediathek sind die acht Episoden „In 80 Tagen um die Welt“ daher bereits seit Samstag, 11. Dezember 2021, abrufbar. Die Videos im Stream sind ein Jahr lang verfügbar.

„In 80 Tagen um die Welt“: Handlung und Trailer

London im Jahr 1872: Die Welt von Phileas Fogg wird erschüttert als er auf einer Postkarte einer alten Liebe, nur das Wort „Feigling“ liest. Der wohlhabende britische Gentleman lässt sich noch am gleichen Tage auf eine unmöglich scheinende Wette ein – die Welt in höchstens 80 Tagen zu umrunden. Ohne die Unterstützung des schlagfertigen und geistesgegenwärtigen Franzosen Passepartout wäre er wohl von Anfang an verloren. Mit von der Partie ist auch die junge Journalistin Abigail Fix, deren Text über die aufregenden neuen Möglichkeiten des Reisens im „Daily Telegraph“ Fogg überhaupt erst auf diese verrückte Idee gebracht hat...

Abenteuerserie freuen? Einen ersten Einblick dazu gibt es im Trailer zu „In 80 Tagen um die Welt“ auf der Worauf dürfen sich die Zuschauer bei derfreuen? Einen ersten Einblick dazu gibt es imzu „In 80 Tagen um die Welt“ auf der ZDF-Homepage

„In 80 Tagen um die Welt“: Folgen im Episodenguide

Insgesamt umfasst die Event-Serie acht Folgen. Was in den einzelnen Episoden passiert, erfahrt ihr hier – Achtung, Spoiler!

Folge 1

London, 1872: Phileas Fogg liest in der Zeitung, dass es neuerdings möglich sei, die Welt in 80 Tagen zu umrunden. Er wagt die Wette gegen seinen alten Schulfreund Bellamy, dass er dies angesichts neuer globaler Verkehrswege schaffe. Jean Passepartout als Diener und Abigail Fix als rasende Reporterin begleiten ihn. Pünktlich zu Weihnachten wollen sie zurück sein. Zum Start geht es mit der Fähre nach Frankreich mit dem Ziel Paris.

Folge 2

Italien: Auf einer Zugfahrt quer durch das Land stürzt Signore Moretti, ein eitler Geschäftsmann, der alles Visionäre verachtet, Phileas Fogg in ernste Selbstzweifel. Doch als sich Morettis Sohn Alberto an Bord schwer verletzt, wächst Fogg über sich hinaus und wird zum Retter in der Not: Er navigiert den Zug über eine zerstörte Brücke, um den Jungen ins nächste Krankenhaus bringen zu können.

Folge 3

Al-Hudaida im Jemen: Fogg und Passepartout wollen die Wüste durchqueren, um nach Aden zu gelangen. Sie lassen Abigail Fix zurück, der sie den Trip nicht zutrauen. Doch von ihrem Guide bestohlen und verlassen, droht Fogg und Passepartout in der Wüste ein qualvoller Tod – wäre da nicht Abigail Fix: Sie überredet zwischenzeitlich Jane Digby, eine Exil-Britin mit zweifelhaftem Ruf, sie durch die Wüste zu führen, auf Foggs und Passepartouts Spuren.

Folge 4

Indien: Fogg, Fix und Passepartout sind Gäste einer Hochzeit. Die Stimmung kippt, als die britisch-indische Armee die Hochzeit von Arjan und Samanaz sprengt und den Bräutigam wegen Fahnenflucht verhaftet. Fogg soll mit dem britischen Offizier reden. Kurz zuvor jedoch hatte Passepartout ihm heimlich ein Nervengift verabreicht – mit ungeahnten Folgen.

Folge 5

Hongkong: Die Bank vor Ort weigert sich, Fogg Geld auszuzahlen. Um dennoch welches aufzutreiben, besucht Passepartout einen Gangsterboss, für den er früher bereits gearbeitet hatte. Dieser möchte den weißen Jadedrachen zurückhaben, ein Amulett, das einst seinen Vorfahren gehörte und sich inzwischen im Besitz des britischen Gouverneurs befindet. Passepartout soll die Frau des Gouverneurs bestehlen.

Folge 6

Fogg, Fix und Passepartout sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Außer sich vor Zorn angesichts von Passepartouts Geständnis, die Reise sabotiert zu haben, versucht Phileas Fogg ein Floß zu bauen, um die Insel gemeinsam mit Abigail Fix zu verlassen. Gleichzeitig wird Fix sich ihrer zärtlichen Gefühle für Passepartout bewusst.

Folge 7

In ihrer Kutsche durch den Wilden Westen sehen sich Fogg, Fix und Passepartout einem afroamerikanischen Sheriff und seinem Gefangenen gegenüber, einem Anführer des rassistischen Ku-Klux-Klans. Bass Reeves war einst ein Sklave, doch nach dem amerikanischen Bürgerkrieg ist er der erste schwarze Sheriff im amerikanischen Westen. Er will Abernathy, einen Anführer des Ku-Klux-Klans, vor Gericht stellen. Dieser versucht, Fogg gegen Passepartout aufzuwiegeln.

Folge 8

New York: Phileas Fogg begegnet seiner großen Liebe Estella wieder, und all sein Ehrgeiz, die Wette zu gewinnen, scheint plötzlich dahin. Zu groß ist Foggs Schmerz über die verpasste Chance eines erfüllten, aufregenden Lebens an Estellas Seite. Doch diese überzeugt Fogg von der Bedeutung seiner Wette und in letzter Sekunde kehrt er mit Fix und Passepartout nach London zurück.

David Tennant spielt Phileas Fogg in der Serie „In 80 Tagen um die Welt“.

© Foto: ZDF / Tudor Cucu

„In 80 Tagen um die Welt“ 2021: Schauspieler der ZDF-Serie

Wer sind die Schauspieler im Cast der Neuverfilmung? Hier findet ihr die Darsteller 2021 der Serie „In 80 Tagen um die Welt“ in der Übersicht:

Rollen – Schauspieler

Phileas Fogg – David Tennant

Passepartout – Ibrahim Koma

Abigail „Fix“ Fortescue – Leonie Benesch

Bernard Fortescue – Jason Watkins

Nyle Bellamy – Peter Sullivan

Thomas Kneedling – Anthony Flanagan

Gerard – Loïc Djani

Lome – André Penvern

Grayson – Richard Wilson

Niccolo Moretti – Giovanni Scifoni

Alberto Moretti – Christian de Vegori

Bankmanager Hughes – Jeff Rawle

Marco – Simone Coppo

Jane Digby – Lindsay Duncan

Scheich Medjuel al Mezrab – Faical Elkihel

Aouda – Shivani Ghai

Lieutenant Bathurst – Charlie Hamblett

Samanaz – Rizelle Januk

Arjan – Kiroshan Naidoo

Lady Clemency Rowbotham – Victoria Smurfit

Sir Henry Rowbotham – Patrick Kennedy

Jiang Lei – Thomas Chaanhing

Bass Reeves – Gary Beadle

Ambrose Abernathy – John Light

Sally – Elena Saurel

Robinson – Oliver Hembrough

Estella – Dolly Wells

Grayson – Richard Wilson

Schurke – Ty Tennant

„In 80 Tagen um die Welt“ 2021: Drehorte der ZDF-Serie

Set-Designer Sebastian Krawinkel sagt im Interview mit dem ZDF: „Es ging bei dieser Serie darum, so viele gute, bereits vorhandene Schauplätze wie möglich zu finden und diese in interessante Sets des 19. Jahrhunderts zu verwandeln.“ Er beschreibt die Tatsache, dass die Sets auf zwei verschiedenen Kontinenten gleichzeitig gebaut wurden – in Südafrika und in Rumänien – als größte Herausforderung. Gedreht wurde etwa auf dem Marktplatz in den Cape Town Film Studios in Südafrika. In Bukarest und Umgebung boten alte Gebäude eine passende Kulisse.