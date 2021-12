Aktuell läuft Staffel 13 von „Die Bergretter“ im ZDF. Am Donnerstag, 02.12.2021, geht es mit der neuen Folge „Klang der Erinnerung“ weiter. Darin hält das Verschwinden zweier Personen die Bergretter in Atem. Aber auch privat kommt es bei Markus Kofler, gespielt von Sebastian Ströbel, zu einem dramatischen Vorfall...

Worum geht es genau? Wer sind die Schauspieler? Gibt es Folge 3 der Staffel auch in der Mediathek? Alle Infos zur Handlung, Vorschau, Besetzung und Ausstrahlung findet ihr hier.

„Die Bergretter: Klang der Erinnerung“: Vorschau auf Folge 3

Schlagersänger Chris Meilinger verlor vor Jahren bei einer Klettertour seine geliebte Frau. Ausgerechnet an ihrem Todestag verschwinden seine Tochter und deren Opa. Markus Kofler findet an einem Aussichtspunkt persönliche Sachen von Chris‘ Tochter Anne und alarmiert sofort den Vater. Gemeinsam steigen die beiden zu der Stelle, an der Chris‘ Frau vor Jahren ums Leben kam. Noch heute plagen den Sänger Schuldgefühle.

Vor Ort entdecken sie frische Blumen und einen Zettel mit einem Gedicht, ein deutliches Zeichen dafür, dass Anne kurz zuvor an diesem Ort gewesen sein muss. Doch von ihr und ihrem Großvater Arthur fehlt jegliche Spur. Auch eine groß angelegte Suche mit dem Helikopter bleibt erfolglos, und die Bergretter müssen schweren Herzens die Suche vorerst abbrechen. Doch die Zeit drängt: Arthur hat beginnende Demenz, Höhenluft und Flüssigkeitsmangel sind Gift für ihn.

Anne (Lea Freund) realisiert entsetzt, dass ihr Opa Arthur (Karl Knaup) minütlich körperlich und geistig abbaut. Doch nur er kennt den Weg zurück ins Tal.

© Foto: ZDF/Tobias Platow

Am gleichen Abend fährt Markus mit seiner Mutter Johanna noch zu einer Hütte, die sie gern für sich und ein gemeinsames Leben mit Franz kaufen möchte. Doch unterwegs werden die beiden von einem Steinschlag überrascht, der Markus zu einer Vollbremsung zwingt. Bei dem halsbrecherischen Manöver wird Johanna schwer verletzt...

„Die Bergretter“: Darsteller von „Klang der Erinnerung“

Neben den Hauptdarstellern von „Die Bergretter“ sind in der neuen Folge „Klang der Erinnerung“ einige Episodenrollen dabei. Wer die Darsteller im Cast sind, seht ihr hier.

Rolle – Schauspieler

Markus Kofler – Sebastian Ströbel

Katharina Strasser – Luise Bähr

Simon Plattner – Ferdinand Seebacher

Rudi – Michael Pascher

Michael Dörfler – Robert Lohr

Emilie Hofer – Stefanie von Poser

Franz Marthaler – Heinz Marecek

Peter Herbrechter – Michael König

Johanna Marquardt – Michaela Rosen

Jessika Pollath – Maxi Warwel

Gert Holzer – Martin Leutgeb

Dr. Nick Aichstetter – Nicholas Reinke

Chris Meilinger – Ralf Bauer

Anne Meilinger – Lea Freund

Arthur Hassler – Karl Knaup

Sigrid Hassler – Sylvia Eisenberger

Taxifahrerin Jule – Caroline Scholze

Radfahrerin Evi – Marie-Louise Kitzmüller

Katja Meilinger – Denise Treffler

„Die Bergretter“ Staffel 13, Folge 3: Mediathek

Donnerstag, 2. Dezember 2021, um 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück: „Klang der Erinnerung“ ist bereits vorab Die neue Folge von „Die Bergretter“ läuft amum 20:15 Uhr im ZDF. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im TV warten möchte, hat Glück:ist bereits vorab in der ZDF Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr euch dann auch im Nachhinein als Wiederholung ansehen.

„Die Bergretter“: Alle Infos zu Staffel 13

Wann laufen die Folgen von „Die Bergretter“ Staffel 13 immer im ZDF? Wo gibt es einen Trailer? Wer sind die Schauspieler im Hauptcast? Sendetermine, Episodenguide, Besetzung, Drehort und weitere Infos zur Serie findet ihr hier: