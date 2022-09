Zumsind Kaiser, Könige und Präsidenten aus der ganzen Welt angereist. Hunderttausende Schaulustige säumen die Straßen Londons. Die Briten nehmen Abschied von ihrer. Und weltweit wollen die Menschen das für London größte Ereignis seiner jüngeren Geschichte sehen. Das Staatsbegräbnis am 19. September 2022 ist der Höhepunkt der Trauer um die Queen: Am Montag wird die britische Königin Elizabeth II. beigesetzt. Viele stellen sich daher die Frage:

Der öffentlich-rechtliche britische Senderhat bereits die Aufbahrung von Queen Elizabeth II. im Londoner Parlament in einemübertragen. Auch das Staatsbegräbnis lässt sich online übermitverfolgen. Der Sender überträgt am 19. September 2022 die Ereignisse für alle, die nicht vor dem Fernsehen sitzen können. Hier geht es zum BBC-Livestream.

Doch nicht nur der britische Sender überträgt dieim Stream. Auch die deutschen Sender zeigen, was in London aktuell passiert. Es gibt nicht nur unzählige Sondersendungen im TV, sondern auch. Die Trauerfeier kann man unter anderem verfolgen imvon ntv Das Erste oder ZDF

Vieleübertragen am Montag das Staatsbegräbnis der gestorbenen britischen Elizabeth II. live. Vom Vormittag bis zum späten Nachmittag und teils sogar Abend bekommen die Menschen auch in Deutschland die Ereignisse aus London im TV gezeigt. Wie das Programm der Sender lautet, gibt es hier nachzulesen.

Das Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. soll am 19.09.2022 auch auf Leinwänden an vielen Orten in Großbritannien zu sehen sein. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, soll es live in rund 125 Kinos im Land und in einigen Kathedralen übertragen werden. Im Holyrood Park vor dem königlichen Palast im schottischen Edinburgh soll eine große Leinwand aufgestellt werden.