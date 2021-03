Der DFB-Pokal 2020/2021 geht in die nächste Runde. Am Mittwoch, den 03.03.2021, steht dann das Viertelfinale zwischen Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel an.

Welche Mannschaft mit einem Sieg die nächste Pokalrunde erreicht, können Fußball-Fans live im TV und Stream verfolgen.

Wir haben für euch alle Infos zur Übertragung der Partie im Überblick.

DFB-Pokal Essen gegen Kiel: Favorit, Anstoß, Viertelfinale

Die Favoritenrolle ist vor der Viertelfinal-Begegnung klar verteilt. Auf den Viertligisten Rot-Weiss Essen wartet mit Holstein Kiel ein Gegner, der aktuell in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz steht und Aufstiegsambitionen hat. Dennoch sind die Essener nicht unzufrieden mit dem Los: „Wir wollten nicht unbedingt gegen Dortmund oder Leipzig spielen“, so RWE-Trainer Christian Neidhart, „aber Kiel spielt sicher auch lieber gegen Essen als gegen einen von denen. Für beide Klubs ist das ein Toplos.“

Das Viertelfinale zwischen Essen und Kiel im Überblick:

Pokalrunde: Viertelfinale, DFB-Pokal 2020/21

Anstoß: Mittwoch, 03.03.2021, 18:30 Uhr

Stadion: Stadion Essen, Essen

DFB-Pokal Übertragung: RWE gegen Kiel live im Free-TV und Stream?

Das Pokalspiel zwischen Rot-Weiss Essen wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Nur der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Übertragung gesichter.

Free-TV: -

Pay-TV: SkySport2 (ab 18:15 Uhr)

Kostenloser Stream: -

Kostenpflichtiger Stream: SkyGo, SkyTicket

DFB-Pokal wegen Corona abgesagt: Absage von Regensburg gegen Bremen

Im DFB-Pokal Viertelfinale sollte Zweitligist SSV Jahn Regensburg eigentlich am Dienstag, den 02.03.2021, den Bundesligisten Werder Bremen empfangen. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle wurde die Partie jedoch abgesagt..

Wann wird das DFB-Pokal Halbfinale ausgelost? Alle Infos zur Übertragung der Auslosung

Halbfinale des DFB-Pokals, am 1. und 2. Mai 2021, treten vier Mannschaften an. Welche Teams sich dann in der Runde der letzten vier gegenüberstehen, wird wie gewohnt im Losverfahren nach den Viertelfinal-Begegnungen bestimmt. Doch wann findet die Auslosung für das Halbfinale statt? Wir haben für euch alle Infos, wo und wann die Auslosung im Free-TV und Stream übertragen wird.

DFB-Pokal 2020/2021 Termine: Die Übertragung der Spiele im Viertelfinale

Die Auslosung der Viertelfinal-Partien fand am 07.02.2021 statt. Hier findet ihr den Spielplan für das DFB-Pokal Viertelfinale sowie alle Infos zur Übertragung.

Dienstag, 02.03.2021

Jahn Regensburg gegen Werder Bremen (abgesagt)

Mittwoch, 02.03.2021

Rot-Weiss Essen gegen Holstein Kiel (18:30 Uhr)