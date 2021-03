Im Viertelfinale des DFB-Pokals 2020/2021 ist Borussia Dortmund am Dienstag, den 02.03.2021, zu Gast bei Borussia Mönchengladbach.

Welches Team sich im Viertelfinale durchsetzen und somit das Ticket für den Halbfinal-Einzug sichern kann, können Fußball-Fans am Dienstagabend live im Free-TV und Stream verfolgen.

Doch wo wird Gladbach gegen Dortmund übertragen? Alle Infos zur Übertragung, erfahrt ihr hier:

Gladbach-Trainer Marco Rose steht vor dem Duell gegen den BVB besonders im Fokus. Denn der 44-Jährige wechselt nach der Saison zum direkten Ligakonkurrenten Dortmund. „Die Konstellation bereitet mir überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich bin Trainer von Borussia Mönchengladbach und habe Ziele mit dem Verein“, sagte Rose vor dem Showdown, dessen Bedeutung auch ihm aber klar ist: „Das Spiel gegen den BVB ist von einer immensen Wichtigkeit.“

Das Viertelfinale zwischen Gladbach und Dortmund im Überblick:

Das Pokalspiel zwischen Gladbach und Dortmund wird live im Free-TV im Ersten übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es geben. Zudem sicherte sich der Pay-TV-Sender Sky Rechte an der Übertragung. Auf Sport1 oder DAZN wird die Begegnung nicht zu sehen sein.

Imdes DFB-Pokals, am 1. und 2. Mai 2021, treten vier Mannschaften an. Welche Teams sich dann in der Runde der letzten vier gegenüberstehen, wird wie gewohnt im Losverfahren nach den Viertelfinal-Begegnungen bestimmt. Doch wann findet diestatt? Wir haben für euch alle Infos, wo und wann die Auslosung im Free-TV und Stream übertragen wird.