Am Mittwoch, den 03.03.2021, trifft RB Leipzig im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den VFL Wolfsburg. Beide Mannschaften kämpfen dann um den Einzug ins Pokal-Halbfinale.

Welcher Mannschaft dies gelingt, können sich Fußball-Fans live im TV und Stream ansehen. Doch wird die Partie im Free-TV gezezeigt?

Wir haben für euch alle Infos zur Übertragung der Partie im Überblick.

DFB-Pokal RB Leipzig gegen Wolfsburg: Favorit, Anstoß, Viertelfinale

Ein klarer Favorit ist im Vorfeld dieser Viertelfinal-Begegnung nur schwer auszumachen. RB Leipzig steht in der Bundesliga nur zwei Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern auf dem zweiten Tabellenplatz. Zudem geht Leipzig mit fünf Bundesliga-Siegen in Folge in das Duell. Doch die Wolfsburger müssen sich keineswegs verstecken. Mit nur 19 Gegentoren stellen „die Wölfe“ die beste Abwehr der gesamten Liga. Seit 666 Minuten hat der VFL nun in der Liga keinen Treffer mehr kassiert. Dementsprechend ernst nimmt RB-Trainer Julian Nagelsmann den Tabellendritten. Gegen den VFL Wolfsburg, so der Coach, müsse sein Team „wieder an die Leistungsgrenze“ gehen, „um da unsere Chancen zu wahren, ins Finale nach Berlin zu kommen“.

Das Viertelfinale zwischen Leipzig und Wolfsburg im Überblick:

Pokalrunde: Viertelfinale, DFB-Pokal 2020/21

Anstoß: Mittwoch, 03.03.2021, 20:45 Uhr

Stadion: Red Bull Arena, Leipzig

Leipzig gegen Wolfsburg live im Free-TV und Stream – Sport1, Sky, DAZN, ARD?

Das Pokalspiel zwischen Leipzig und Wolfsburg wird live im Free-TV im Ersten übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es geben. Zudem sicherte sich der Pay-TV-Sender Sky Rechte an der Übertragung. Auf Sport1 oder DAZN wird die Begegnung nicht zu sehen sein.

Free-TV: ARD (ab 20:15)

Pay-TV: SkySport2 und SkySport3 (ab 20:30 Uhr)

Kostenloser Stream: ard.de

Kostenpflichtiger Stream: SkyGo, SkyTicket

Im DFB-Pokal Viertelfinale sollte Zweitligist SSV Jahn Regensburg eigentlich am heutigen Dienstag, den 02.03.2021, den Bundesligisten Werder Bremen empfangen. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle wurde die Partie jedoch abgesagt..

Halbfinale des DFB-Pokals, am 1. und 2. Mai 2021, treten vier Mannschaften an. Welche Teams sich dann in der Runde der letzten vier gegenüberstehen, wird wie gewohnt im Losverfahren nach den Viertelfinal-Begegnungen bestimmt.

Die Auslosung der Viertelfinal-Partien fand am 07.02.2021 statt. Hier findet ihr den Spielplan für das DFB-Pokal Viertelfinale sowie alle Infos zur Übertragung:

Dienstag, 02.03.2021

Mittwoch, 02.03.2021