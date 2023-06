. Bundestrainer Hansi Flick hofft nach dem enttäuschenden Unentschieden im Benefizspiel gegen die Ukraine auf ein Erfolgserlebnis. „Es stimmt: Es ist nur noch ein Jahr", sagte Flick nach dem 3:3 (1:2) im sportlich phasenweise erschütternden 1000. Länderspiel in Hinblick auf die Heim-EM 2024 . „Aber 2006 im März, da hat man 1:4 in Italien verloren, es war eine wahnsinnig negative Stimmung. Trotzdem ist es ein Sommermärchen geworden.“ Den ersten Schritt in die richtige Richtung können Joshua Kimmich, Niclas Füllkrug und Co. schon heute Abend in Warschau machen.