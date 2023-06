deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht nach dem Polen. Zum Abschluss der Saison wartet vier Tage später in Gelsenkirchen Kolumbien. Für diesteht nach dem ernüchternden 3:3 (1:2) im 1000. Länderspiel gegen die Ukraine der nächste Härtetest an. Am Freitag trifft die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick in Warschau auf. Zum Abschluss der Saison wartet vier Tage später in Gelsenkirchen Kolumbien.

Alle weiteren Infos zu den bevorstehenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft bekommt ihr hier.

DFB-Länderspiele 2023: Alle Termine im Überblick

Der Länderspiel-Fahrplan der DFB-Auswahl im Überblick:

16. Juni: Polen - Deutschland in Warschau (20.45 Uhr/ARD)

Polen - Deutschland in Warschau (20.45 Uhr/ARD) 20. Juni : Deutschland - Kolumbien in Gelsenkirchen (20.45 Uhr/RTL)

: Deutschland - Kolumbien in Gelsenkirchen (20.45 Uhr/RTL) 9. September : Deutschland - Japan in Wolfsburg (20.45 Uhr/RTL)

: Deutschland - Japan in Wolfsburg (20.45 Uhr/RTL) 12. September : Deutschland - Frankreich in Dortmund (21.00 Uhr/Sender offen)

: Deutschland - Frankreich in Dortmund (21.00 Uhr/Sender offen) 14. Oktober: USA - Deutschland in Hartford/Connecticut (21.00 Uhr/RTL)

Bundestrainer Flick nach 3:3 gegen die Ukraine nicht ratlos

Bundestrainer Hansi Flick hat nach dem enttäuschenden Remis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine auf den „Prozess“ in seinem Team verwiesen. „Ratlos“ sei er nach dem 3:3 am Montagabend in Bremen nicht, sagte Flick im ZDF. „Das Spiel zeigt auch die Verfassung der Mannschaft.“ Die DFB-Auswahl habe „gut angefangen, es lief alles wunderbar“. Dann hätten „individuelle Fehler“ zu den Gegentoren geführt.

Final Four der Nations League findet ohne Deutschland statt