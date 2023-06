DFB-Team ausschließlich Test-Länderspiele. Am heutigen Montag steht das 1000. Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bevor. Gegner im Jubiläumsspiel der DFB-Auswahl ist die Ukraine. Der Deutsche Fußball-Bund spendet die Einnahmen der Partie zur Unterstützung der Ukraine, die vor weit über einem Jahr von Russland angegriffen wurde. „Es ist hart für die Spieler, aber wir müssen stark sein, weil wir Ukrainer sind“, sagte Kapitän Andrij Jarmolenko. „Wir müssen Fußball spielen für unsere Fans, für unser Volk, um ihnen etwas Positives zu geben.“ Für Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft beginnt schon jetzt die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 . Bis zum Start des Turniers am 14. Juni 2024 absolviert dasausschließlich. Am heutigen Montag steht das 1000. Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bevor. Gegner im Jubiläumsspiel der DFB-Auswahl ist die. Der Deutsche Fußball-Bund spendet die Einnahmen der Partie zur Unterstützung der Ukraine, die vor weit über einem Jahr von Russland angegriffen wurde. „Es ist hart für die Spieler, aber wir müssen stark sein, weil wir Ukrainer sind“, sagte Kapitän Andrij Jarmolenko. „Wir müssen Fußball spielen für unsere Fans, für unser Volk, um ihnen etwas Positives zu geben.“

Alle Infos zur Übertragung des Länderspiels Deutschland gegen Ukraine im Überblick.

Deutschland gegen Ukraine: Datum, Anpfiff und Übertragung

Das DFB-Team trifft am Montag, den 12. Juni, auf die Ukraine. Angepfiffen wird das Länderspiel um 18.00 Uhr im Wohninvest Weserstadion (Bremen). Alle Fans, die nicht vor Ort im Stadion sein könne, haben die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Nationalmannschaft im Fernsehen und Internet verfolgen zu können.

Die Infos zum Länderspiel des DFB-Teams noch einmal im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland, Ukraine

: Deutschland, Ukraine Wettbewerb : Länderspiel, Benezfizspiel

: Länderspiel, Benezfizspiel Datum : Montag, 12. Juni 2023

: Montag, 12. Juni 2023 Uhrzeit/Anpfiff : 18 Uhr

: 18 Uhr Stadion: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wo wird Deutschland gegen Ukraine live im Free-TV übertragen?

Fernsehzuschauer fragen sich, wo das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft heute live zu sehen ist. Die Antwort: Deutschland gegen Ukraine wird am frühen Montagabend live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übertragen. Das ZDF zeigt die Partie der deutschen Nationalmannschaft live und in voller Länge und geht um 17.35 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel auf Sendung.

Wer zeigt Deutschland gegen Ukraine im Livestream?

Parallel zur Übertragung im TV stellt das ZDF den Zuschauern auch einen Livestream in der ZDF-Mediathek unter www.zdf.de zur Verfügung. Ab 17.35 Uhr wird der Stream dann für die Zuschauer verfügbar sein.

Alle Infos zur Übertragung noch einmal im Überblick:

Pay-TV: -

Free-TV : ZDF

: ZDF Livestream: ZDF-Mediathek

DFB-Team auch am Freitag in Polen ohne Werner

Nationalspieler Timo Werner wird der DFB-Auswahl auch im zweiten von drei anstehenden Länderspielen fehlen. „Wir haben mit Timo Werner einen Spieler, der nicht dabei ist die nächsten beiden Spiele gegen die Ukraine und auch dann auch in Polen“, sagte Fußball-Bundestrainer Hansi Flick am Sonntag in einem Interview der ARD-„Sportschau“. Der 27-Jährige von RB Leipzig laboriere weiter an einer Sprunggelenksverletzung. „Da gucken wir wirklich von Tag zu Tag“, sagte Flick. Alle Infos zur Aufstellung des DFB-Teams für das heutige Spiel gegen die Ukraine bekommt ihr hier.

Ukraine nimmt an EM-Qualifikation teil

In der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland belegt die Ukraine in der Gruppe C mit den Favoriten England und Italien nach einem Spiel den vierten Platz, am kommenden Freitag spielt die Rebrow-Auswahl in Nordmazedonien, am folgenden Montag geht es gegen Malta. „Wir kämpfen um die Qualifikation“, sagte Rebrow. „Wir repräsentieren die Ukraine in Europa. Für mich ist es sehr wichtig, dass wir uns auf die Spiele konzentrieren.“

Völler zum Saisonabschluss mit Ansage an DFB-Team

DFB-Sportdirektor Rudi Völler erwartet, dass sich die insgesamt 26 Akteure, die Bundestrainer Flick für das 1000. Länderspiel gegen die Ukraine sowie die danach folgenden Testpartien gegen Polen und Kolumbien noch einmal richtig Spannung aufbauen. Schließlich geht es exakt ein Jahr vor dem Start der Heim-Europameisterschaft um dringend nötige sportliche Fortschritte. „Es ist wichtig, dass jeder, der dabei ist, auch nach der Saison nochmal eine Schippe drauflegt“, mahnte der 63 Jahre alte Ex-DFB-Teamchef Völler.

Flick erwartet starkes Neuer-Comeback

Bundestrainer Hansi Flick erwartet Manuel Neuer bei seiner Rückkehr wieder auf einem Top-Level. „Ich bin überzeugt davon, dass er, wenn er wieder fit ist, zurück auf sein altes Niveau kommen wird“, sagte Flick in einem Interview. Der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München arbeitet nach seinem Beinbruch in der Reha an seinem Comeback. „Bei Manu läuft es gut. Wir haben uns in München beim Spiel Bayern gegen Leipzig kurz getroffen. Er ist jetzt schon ein bisschen früher dran als ursprünglich erwartet“, berichtete Flick (58).