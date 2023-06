In der Nations League 2023 steht die Entscheidung an! Am Mittwoch findet in Rotterdam das erste Halbfinale des Gastgebers Niederlande gegen den WM-Dritten Kroatien statt. Am Donnerstag treffen in Enschede Italien und Spanien aufeinander. Das Finale wird am Sonntagabend in Rotterdam ausgetragen, während zuvor in Enschede das Spiel um den dritten Platz stattfindet. Die UEFA initiierte den Wettbewerb, um den Länderspielen rund um Welt- und Europameisterschaften den Charakter von Pflichtspielen zu verleihen.

Wer ist der Favorit in der Nations League 2023?

Eine Vorhersage ist schwierig. Die Niederländer haben den Heimvorteil, aber keines der Teams konnte im März bei den EM-Qualifikationsspielen vollständig überzeugen. Italien war bei der Winter-WM in Katar nicht vertreten, während die anderen drei Teams es in die K.-o.-Phase geschafft haben. Die Kroaten schafften es dort bis in das Spiel um Platz 3. Nach einer langen Vereinssaison ist vor allem die Fitness der Spieler entscheidend.

Der Spielplan der Final Four-Spiele der Nations League 2023

Die beiden Halbfinalspiele werden am 14. und 15. Juni ausgetragen. Am Sonntag stehen dann das Spiel um Platz 3 und das Finale auf dem Programm. Der Spielplan des Final Four der Nations League 2023 in der Übersicht:

1. Halbfinale: 14.06.2023, 20:45 Uhr: Niederlande gegen Kroatien

Niederlande gegen Kroatien 2. Halbfinale: 15.06.2023, 20:45 Uhr: Italien gegen Spanien

Italien gegen Spanien Spiel um Platz 3: 18.06.2023, 15:00 Uhr: Verlierer Niederlande/Kroatien gegen Verlierer Spanien/Italien

Verlierer Niederlande/Kroatien gegen Verlierer Spanien/Italien Finale: 18:06.2023, 20:45 Uhr: Sieger Niederlande/Kroatien gegen Sieger Italien/Spanien

Wer überträgt die Final Four-Spiele der Nations League 2023?

Der Streaminganbieter DAZN überträgt alle vier Partien live. Zudem hat sich RTL Rechte gesichert und überträgt das zweite Halbfinale zwischen Spanien und Italien am Donnerstag sowie das Endspiel am Sonntag.

Welche Stars stehen im Fokus?

Der unermüdliche Mittelfeld-Dirigent Luka Modric spielt immer noch für die Kroaten, aber es könnten seine letzten Auftritte im Nationaltrikot sein. Modric wird nach der Nations League entscheiden, ob er bis zur EM 2024 in Deutschland weiterspielen wird. Ansonsten fehlen den Kroaten die großen Namen, während die Gastgeber auf den aufstrebenden WM-Shootingstar Cody Gakpo und Dortmunds Donyell Malen in der Offensive setzen. Sowohl die Spanier als auch die Italiener setzen auf eine gesunde Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.

Was ist mit Deutschland?

Ursprünglich hatte Bundestrainer Hansi Flick die Endrunde der Nations League als Ziel ausgegeben, um vor der Heim-EM im kommenden Jahr noch wichtige Pflichtspiele bestreiten zu können. In der Gruppe mit Italien, Ungarn und England gelang jedoch nur ein Sieg aus sechs Spielen, und Deutschland belegte letztendlich den dritten Platz. Generell scheint die Nations League nicht der bevorzugte Wettbewerb des DFB zu sein, da bei allen drei Teilnahmen bisher das Final Four verpasst wurde.

Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt fehlt den Niederlanden in der Nations League verletzungsbedingt.

© Foto: Tom Weller/dpa

Leipzigs Dani Olmo und Bayern de Ligt fallen für Nations League aus

Dani Olmo fällt für das Halbfinale seiner Spanier in der Nations League gegen Italien aus. Das teilte der deutsche Pokalsieger am Montag mit. Der 25 Jahre alte Olmo, der seinen Vertrag in Leipzig gerade erst bis 2027 verlängert hat, habe muskuläre Probleme. Sollte die spanische Fußball-Nationalmannschaft das Finale am Sonntag erreichen, könnte es für einen Einsatz des offensiven Mittelfeldspielers reichen.

Der niederländische Innenverteidiger Matthijs de Ligt fehlt der Nationalmannschaft im anstehenden Final Four der Nations League verletzungsbedingt. Der Defensivspieler des FC Bayern München zog sich im Training eine Wadenverletzung zu, wie der niederländische Verband am Montag mitteilte.