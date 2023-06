Aktuell läuft noch die Qualifikation zur kommenden Europameisterschaft 2024 in Deutschland . Als Gastgeberland ist die DFB-Auswahl allerdings bereits qualifiziert. Nach zuletzt drei sportlich enttäuschenden Turnieren will Bundestrainer Hansi Flick im eigenen Land ähnlich wie bei der WM 2006 ein „Sommermärchen“ schreiben.

Alle Infos zur EM 2024 bekommt ihr hier.

EM 2024 – Start und Finale: Die Termine der Heim-EM

Nachdem die Europameisterschaft 2020 aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste und die Weltmeisterschaft 2022 in Katar trotz zahlreicher Kritik im Winter stattgefunden hatte, wird die EM 2024 in Deutschland nun wieder nach dem gewohnten Muster ausgetragen. Eröffnung der Heim-EM ist am 14. Juni 2024. Rund vier Wochen später wird dann am 14. Juli 2024 im Finale der der Nachfolger für den amtierenden Europameister Italien gesucht.

Alle Termine der EM 2024 im Überblick:

Gruppenphase : 14. Juni 2024 bis 26. Juni 2024

: 14. Juni 2024 bis 26. Juni 2024 Achtelfinale : 29. Juni 2024 bis 2. Juli 2024

: 29. Juni 2024 bis 2. Juli 2024 Viertelfinale : 5. bis 6. Juli 2024

: 5. bis 6. Juli 2024 Halbfinale : 9. bis 10. Juli 2024

: 9. bis 10. Juli 2024 Finale: 14. Juli 2024

Die Spielorte der EM 2024 in Deutschland

Die 51 Partien wurden zahlenmäßig recht gleichmäßig auf die zehn bereits vorher feststehenden Austragungsorte verteilt. Die meisten Begegnungen finden mit je sechs in Berlin, Dortmund und München statt, die wenigsten Spiele bekamen Gelsenkirchen und Leipzig mit jeweils vier. Gastgeber von fünf Duellen sind Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und Stuttgart. Die Halbfinals werden in München und Dortmund gespielt.

In folgenden Stadien werden die Spiele der Europameisterschaft zu sehen sein:

Berlin: Olympiastadion - 70.033 Zuschauer

Olympiastadion - 70.033 Zuschauer Köln: Rhein-Energie-Stadion - 46.922 Zuschauer

Rhein-Energie-Stadion - 46.922 Zuschauer Dortmund: Signal Iduna Park - 61.524 Zuschauer

Signal Iduna Park - 61.524 Zuschauer Düsseldorf: Merkur Spiel-Arena - 46.264 Zuschauer

Merkur Spiel-Arena - 46.264 Zuschauer Frankfurt: Deutsche Bank Park - 48.057 Zuschauer

Deutsche Bank Park - 48.057 Zuschauer Gelsenkirchen: Veltins-Arena - 49.471 Zuschauer

Veltins-Arena - 49.471 Zuschauer Hamburg: Volksparkstadion - 50.215 Zuschauer

Volksparkstadion - 50.215 Zuschauer Leipzig: Red Bull Arena - 41.122 Zuschauer

Red Bull Arena - 41.122 Zuschauer München: Allianz-Arena - 66.026 Zuschauer

Allianz-Arena - 66.026 Zuschauer Stuttgart: Mercedes-Benz Arena - 50.998 Zuschauer

Übertragung: Wo laufen die Spiele der EM 2024 im TV und Stream?

Die Übertragungsrechte der Fußball-EM 2024 hat sich die Telekom gesichert. Das komplette Turnier aus einer Hand wird also hinter einer Bezahlschranke bei MagentaTV zu sehen sein. Doch auch im Free-TV wird es genügend WM-Spiele zu sehen geben. Über eine Sub-Lizenz können ARD und ZDF 34 der 51 Spiele der EM live zeigen. Dazu gehören auf jeden Fall alle Spiele des deutschen Teams, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Die Rechte von 17 weiteren Partien der EM wird es bei RTL sowie im Livestream auf RTL+ zu sehen geben.

Hier gibt es Tickets für die EM 2024

Mit der kommenden Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land bietet sich für alle Fußball-Fans in Deutschland, die vor der großen Entfernung von Welt- und Europameisterschaften eher zurückschrecken, die Gelegenheit, die Nationalteams bei einem großen Turnier im eigenen Land zu verfolgen.