Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zur familienfreundlichen Anstoßzeit um 18.00 Uhr im Jubiläumsländerspiel gegen die Ukraine (3:3) ein eher überschaubares TV-Publikum vor die Bildschirme gelockt. Das Benefizspiel im ZDF verfolgten im Schnitt 4,57 Millionen Fans. Der Marktanteil lag bei guten 27 Prozent. Den folgenden Krimi „Die Toten vom Bodensee“ wollten 5,18 Millionen (22,8 Prozent) sehen.

Zum Vergleich: Das deutlich später angepfiffene 2:3 der DFB-Auswahl im März gegen Belgien (20.45 Uhr/RTL) verfolgten noch 6,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag aber fast gleichauf bei 27,1 Prozent. Bei der WM in Katar hatten sich 17,43 Millionen in der ARD das letzte Gruppenspiel gegen Costa Rica (4:2) angesehen.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht nach dem ernüchternden 3:3 (1:2) im 1000. Länderspiel gegen die Ukraine der nächste Härtetest an. Am Freitag trifft die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick in Warschau auf Polen. Zum Abschluss der Saison wartet vier Tage später in Gelsenkirchen Kolumbien. Alle weiteren Infos zu den bevorstehenden Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft bekommt ihr hier.