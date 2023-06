. Bundestrainer Hansi Flick hofft nach dem ernüchternden 3:3-Unentschieden gegen die Ukraine und der enttäuschenden 0:1-Niederlage gegen Polen gut einem Jahr vor der Heim-EM auf einen positiven Saisonabschluss. In Gelschenkirchen trifft die DFB-Auswahl am heutigen Abend auf Kolumbien. Der in die Kritik geratene Bundestrainer fand im Vorfeld der Partie motivierende Worte: „Wir glauben an unseren Weg. Wir sind überzeugt von unserem Weg. Wir haben Fortschritte gesehen, auch wenn Polen negativ betrachtet wurde.“