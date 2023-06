Rudi Völler hat sich nach der bitteren 0:2-DFB-Niederlage gegen Kolumbien erneut vor Bundestrainer Hansi Flick gestellt und die Nationalspieler attackiert. In einem Interview direkt im Anschluss an den enttäuschenden Auftritt gegen Kolumbien zählte er einige derzeitige Nationalspieler an und drohte ihnen mit dem Aus im DFB-Team. Diese Kritk sitzt!In einem Interview direkt im Anschluss an den enttäuschenden Auftritt gegen Kolumbien zählte er einige derzeitige Nationalspieler an und drohte ihnen mit dem Aus im DFB-Team.

Völler droht Spieler mit dem Aus in der Nationalmannschaft

Rudi Völler nahm in dem Interview kein Blatt vor den Mund. "Am Ende ist Hansi Flick die ärmste Sau, er versucht alles, dass wir erfolgreich sind, probiert ein bisschen was aus", sagte der DFB-Direktor bei RTL: "Man muss sagen, dass wir es ein bisschen unterschätzt haben, dass die Qualität nicht die ist wie vor einigen Jahren." Und das werde Konsequenzen haben. "Das Gesamtpaket der drei Spiele war zu wenig", betonte Völler und kündigte an: "Es waren einige dabei, die werden wir im September nicht mehr sehen. Der ein oder andere ist an seine Grenzen gekommen." Das werde Flick sicher genau so analysieren und bei der Nominierung für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich entsprechend reagieren.

Nach der Kolumbien-Niederlage versprach Bundestrainer Hansi Flick den Fansm dass man „im September eine andere Mannschaft sehen“ werde.

© Foto: Bernd Thissen/dpa

Die Nationalmannschaft im freien Fall – Das sagt Flick

Und ich hasse wirklich zu verlieren“, antwortete Flick: „Ich habe gesagt, ich gehe kompromisslos im Juni diesen Weg. Ich kann mit den besten Spielern Deutschlands trainieren. Ich habe ein Superteam um mich herum. Mir macht es einfach auch Spaß, eine Mannschaft auf ein Turnier vorzubereiten“, sagte Flick mit Blick auf das für den DFB so wichtige Heimturnier. In der Pressekonferenz nach der bitteren Kolumbien-Niederlage wurde Bundestrainer Flick gefragt, ob er persönliche Konsequenzen ausschließe. „Natürlich ist es eine Situation für mich, die ich so in dieser Form noch nicht erlebt habe. Ich gewinne Spiele sehr, sehr gerne., antwortete Flick: „Ich habe gesagt, ich gehe kompromisslos im Juni diesen Weg. Ich kann mit den besten Spielern Deutschlands trainieren. Ich habe ein Superteam um mich herum. Mir macht es einfach auch Spaß, eine Mannschaft auf ein Turnier vorzubereiten“, sagte Flick mit Blick auf das für den DFB so wichtige Heimturnier.

Und was sagen die Nationalspieler?

Robin Gosens sprach von „einem Abstiegsstrudel“, in dem das DFB-Team ein knappes Jahr vor dem EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni 2024 in München stecke. Verbale Unterstützung für den medial hinterfragten Bundestrainer gab es aus dem Spielerkreis auch. „Wir haben absolutes Vertrauen in ihn“, sagte Torwart Marc-André ter Stegen zu Flick. Benjamin Henrichs antwortete auf die Frage, ob Flick weiterhin der Richtige sei: „Ja, absolut.“

Gündogan stellt die Qualitätsfrage

Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan ist auch in der aktuellen sportlichen Krise und nach drei schlechten Turnieren grundsätzlich weiterhin vom großen Potenzial der deutschen Fußball-Nationalmannschaft überzeugt.

Doch der Mittelfeldspieler von Manchester City äußerte nach dem 0:2 gegen Kolumbien erstmals Zweifel an der auch von Bundestrainer Hansi Flick immer wieder betonten großen Qualität im DFB-Kader. „Wenn man es über einen längeren Zeitraum nicht schafft, dieses Potenzial auf dem Platz abzurufen, dann müssen wir irgendwann die Frage stellen, ob wir auch die Qualität haben, um hundertprozentig auf allerhöchstem Niveau zu spielen“, sagte Gündogan.