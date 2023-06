Maskottchen! Die UEFA hat am 20.06.2023 ihre Symbolfigur für die Kein Fußball-Turnier ohne! Die UEFA hat am 20.06.2023 ihre Symbolfigur für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorgestellt. Ein putziger kleiner Bär - mit Hose. Der Name steht noch nicht fest. Bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 hatte das damalige Maskottchen „Goleo“ für reichlich Spott gesorgt, da der plüschige Löwe keine Hose trug. Die offizielle Vorstellung steht noch aus.

Es ist ein Teddybär! Offizielle Vorstellung des EM-Maskottchens

Am Nachmittag um 14 Uhr wird das Maskottchen offiziell vorgestellt. Es wird auch vor dem Testspiel zwischen Deutschland und Kolumbien in der Arena Auf Schalke präsentiert. Ein Teddybär mit roten Fußballschuhen wurde von der UEFA am Dienstag als noch namenloses Maskottchen für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorgestellt. Laut Verbandsangaben erschien die Symbolfigur als Überraschungsgast in einer Grundschule in Gelsenkirchen.

Namen für das EM-Maskottchen 2024: Wie soll der Teddybär heißen?

Die Entscheidung über den Namen liegt bei den Kindern, die am Schulfußballprogramm der UEFA teilnehmen, sowie bei den Fans auf uefa.com. In den nächsten zwei Wochen können sie zwischen folgenden vier Vorschlägen wählen:

Albärt

Bärnardo

Bärnheart

Herzi von Bär

Das Maskottchen würdigt nach Angaben der UEFA "den beliebten Teddybären, der vermutlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland geboren wurde".

EM-Teddybär in ganz Europa unterwegs

"Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern", sagte Turnierdirektor Philipp Lahm. "Wir hoffen, dass unser Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter verkörpert, der Kindern Freude am Fußballspielen vermittelt."

Das Maskottchen wird in Schulen in ganz Europa unterwegs sein und Schülerinnen und Schüler dazu auffordern, ihm Leben einzuhauchen und Bewegungen vorzuführen. Die Kinder werden auch die Möglichkeit haben, ihre eigenen Fußballtricks und Freudentänze zu entwickeln, die als "Vorlage für innovative Bewegungsanimationen" des Maskottchens während des Turniers dienen, das vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 stattfindet.

EM in Deutschland beginnt in knapp einem Jahr