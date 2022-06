deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann es im heutigen Länderspiel mit Italien in der 14.6.2022, gegen den Europameister könnte Deutschland zum Saisonabschluss noch den Spitzenrang in ihrer Gruppe übernehmen, bei einer Niederlage in Mönchengladbach droht hingegen sogar der Absturz ans Tabellenende. Für diekann es im heutigen Länderspiel mitin der Nations League noch in alle Richtungen gehen. Mit einem Sieg am Dienstag,, gegen den Europameister könntezum Saisonabschluss noch den Spitzenrang in ihrer Gruppe übernehmen, bei einer Niederlage in Mönchengladbach droht hingegen sogar der Absturz ans Tabellenende.

Deutschland gegen Italien: Alle Infos zum Spiel in der Nations League

Deutschland und Italien treffen am Dienstag, 14.6.2022, in der Nations League aufeinander. Angepfiffen wird diese Partie um 20:45 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach. Geleitet wird das Duell von Schiedsrichter István Kovács aus Rumänien. Das Hinspiel zwischen Italien und Deutschland in Bologna endete 1:1.

Deutschland gegen Italien Aufstellung: Spielt der formschwache Sané?

„Ich habe schon gedacht, dass wir ein bisschen weiter sind“, sagte Bundestrainer Hansi Flick beim Blick zurück auf die vier 1:1-Spiele mit dem ernüchternden Auftritt am vergangenen Samstag in Ungarn. Aber, das schob Flick schnell hinterher, es gehe nicht um die grundsätzliche Spielphilosophie. „Das hat mit dem Vertrauen in die eigene Qualität zu tun“, betonte der Bundestrainer, der wieder als Starkredner auftrat.

Den seit Wochen rätselhaft formschwachen Leroy Sané nahm Flick in Schutz, er bescheinigte dem 26-Jährigen „einfach ein sensationelles Potenzial“. Das Team müsse darauf hinarbeiten, dass Sané auf dem Platz wieder so helfen könne, wie es möglich scheine. „Wir Trainer sind dazu da, um Potenziale der einzelnen Spieler zu bewerten“, sagte Flick, der seine Gedanken zur Startaufstellung nicht weiter erläuterte.

DFB-Team heute in Bestbesetzung? Nur Marco Reus nicht im Kader

Es darf also davon ausgegangen werden, dass Flick im letzten der vier Nations-League-Spiele seine derzeit bestmögliche Startelf auf den Platz schicken wird. „Alle, die da sind, sind einsatzfähig“, teilte Hansi Flick mit. Somit stehen dem Bundestrainer bis auf Marco Reus, der wegen eines Muskelfaserrisses die Heimreise antreten musste, alle Spieler zur Verfügung.

Deutschland gegen Italien: Die voraussichtliche Aufstellung der Nationalmannschaft

Niklas Süle bilden. Auf den Außenverteidiger-Positionen dagegen stehen noch Fragezeichen. Rechts könnte Lukas Klostermann auflaufen, auf links sollte David Raum eine weitere Chance bekommen. Auf der Torwartposition wird es keine Änderungen geben. Hier ist Kapitän Manuel Neuer gesetzt. Das Innenverteidiger-Duo dürften Antonio Rüdiger undbilden. Auf den Außenverteidiger-Positionen dagegen stehen noch Fragezeichen. Rechts könnteauflaufen, auf links sollteeine weitere Chance bekommen.

Im Mittelfeld davor läuft es aller Voraussicht nach auf das Bayern-Zentrum aus Kimmich und Goretzka hinaus. Auf der Zehn davor wird Thomas Müller spielen.

Ein weiteres Fragezeichen steht in der Offensive. Wer läuft als Mittelstürmer auf? Womöglich könnte Kai Havertz den Vorzug vor Timo Werner bekommen. Rechts könnte Serge Gnabry auflaufen. Auf der linken Flügelstürmer-Position hat Flick die Wahl zwischen Sané und Musiala. Auch Hofmann drüfte eine Option sein.

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland