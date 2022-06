Wer ist frei von (großen) Sünden? Und wer muss für seine Sünden aus der Vergangenheit geradestehen? Um diese Fragen geht es in der neuen Show „Das große Promi-Büßen“, die im Juli auf ProSieben startet. Olivia Jones konfrontiert in dem Format elf Prominente mit ihren größten Fauxpas und gibt ihnen die Chance, sich ihren öffentlichen Fehltritten zu stellen.

Wann startet die Show im TV?

Wann laufen die Folgen?

Gibt es sie in der Mediathek?

Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Sendezeit, Stream und Co. findet ihr hier im Übertragungsartikel zu „Das große Promi-Büßen“.

Wann startet „Das große Promi-Büßen“ im TV?

Nachdem ProSieben kurzfristig die neue Staffel von „Beauty and the Nerd“ ins kommende Jahr verschoben hat, mussten sich die Zuschauer am Donnerstagabend mit Filmen zufriedengeben. Das ändert sich Anfang Juli wieder: Ab Donnerstag, 07.07.2022, dürfen sich Reality-Fans auf das neue Format „Das große Promi-Büßen“ freuen. Der Startschuss fällt zur Primetime um 20:15 Uhr.

Die Sendetermine und Sendezeit von „Das große Promi-Büßen“ 2022

Noch hat ProSieben nur den Start verkündet. Wie viele Folgen die erste Staffel des Formats umfassen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Daher lassen sich noch keine verlässlichen Sendetermine nennen. Klar ist jedoch, dass die Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

Sobald es hierzu News gibt, findet ihr die Sendetermine hier.

„Das große Promi-Büßen“: Wiederholung

Ob die Show nach der Erstausstrahlung noch einmal im TV wiederholt wird, ist aktuell auch noch unklar. Denkbar wäre, dass ProSieben die Folgen anschließend noch einmal im Nachtprogramm zeigt oder dass sie sogar auf Sixx wiederholt werden. Auch hier halten wir euch auf dem Laufenden.

„Das große Promi-Büßen“ im Stream auf Joyn

Während die weiteren Sendetermine noch nicht bekannt sind, lässt sich zumindest schon einmal sagen: Alle Folgen von „Das große Promi-Büßen“ stehen auch auf Joyn zu Verfügung. Dort könnt ihr sie parallel zur Ausstrahlung streamen oder später noch als Wiederholung anschauen.

Darum geht es bei „Das große Promi-Büßen“ 2022

In der Show „Das große Promi-Büßen“ ziehen elf prominente Teilnehmer zusammen in ein Camp. Dort konfrontiert sie Olivia Jones in der „Runde der Schande“ mit ihren größten Fauxpas und redet ihnen ins Gewissen. Zudem müssen die Promis jeglichem Luxus abschwören und herausfordernde Challenges bestehen.

Wie reagieren die Kandidaten auf die offene Kritik? Wer zeigt Reue und nutzt die Chance, sich der Öffentlichkeit von einer anderen Seite zu zeigen? Das wird sich schon bald zeigen. Olivia Jones freut sich schon auf die neue Aufgabe und ist gespannt, was passiert: „Dass ich mal irgendwem die Beichte abnehmen muss, hätte ich nicht für möglich gehalten. In der ‚Runde der Schande‘ werden mir die Reality-Bad-Boys und -Girls Rede und Antwort stehen. Wir setzen die Promis auf den Pott und konfrontieren sie mit ihren Verfehlungen. Es ist spannend zu sehen, was sie aus dieser zweiten Chance machen.“

Das sind die Kandidaten der Show

Für „Das große Promi-Büßen“ hat ProSieben die Crème de la Crème des deutschen Reality-TV engagiert. Wer die prominenten Teilnehmer sind, seht ihr hier in der Liste:

Calvin Kleinen

Carina Spack

Daniel Köllerer

Daniele Negroni

Elena Miras

Ennesto Monté

Giselle Oppermann

Helena Fürst

Matthias Mangiapane

Simex

Tessa Hövel

