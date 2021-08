Am Freitag, den 13.08.2021 ist das Eröffnungsspiel der Fußball Bundesliga mit Meister FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach . Die Saison wird weiterhin massiv von der Pandemie beeinflusst. Und dabei spielt das Impfen eine entscheidende Rolle. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hält Impfen für den „Schlüssel zu allem“.

In der emotionalen wie politischen Debatte über die Gleichbehandlung von(3G) geht es für den Profifußball um die Auslastung der Stadien. Und damit auch um das Geld der zahlenden Besucher. Der 1. FC Köln will ab Ende August keine negativen Corona-Tests mehr für den Stadionzutritt akzeptieren. Hoffenheims Geschäftsführer Jan Mayer sieht in solchen Überlegungen dagegen eine „Impfpflicht durch die Hintertür“.