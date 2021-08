Am Freitag, den 13.08.2021, hat das Warten vieler Fußball-Fans endgültig ein Ende: Die Fußball-Bundesliga kehrt zurück und startet in ihre 59. Saison. Im Eröffnungsspiel stehen sich Borussia Mönchengladbach und Titelverteidiger Bayern München gegenüber.

Den „Fohlen“ aus Gladbach wird gegen den deutschen Rekordmeister die Außenseiterrolle zuteil – zumal sich das Team von Cheftrainer Adi Hütter nach dem knappen 1:0 (1:0) in der ersten DFB-Pokalrunde beim 1. FC Kaiserslautern klar steigern muss, um gegen die Bayern zu bestehen. „Was die Summe der Torchancen angeht, müssen wir das Spiel früher entscheiden“, so Hütter: „Das müssen wir uns ankreiden.“

Wo wird das Bundesliga-Eröffnungsspiel live übertragen?

Gibt es eine Übertragung der Partie im Free-TV?

Wer zeigt Gladbach gegen Bayern live im kostenlosen Live-Stream?

live im kostenlosen ? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Bundesliga Eröffnungsspiel 2021 – Gladbach gegen FC Bayern: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Zuschauer

Das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München findet am Freitag, den 13.08.2021, in Mönchengladbach statt. Anpfiff ist um 20:30 Uhr im Borussia-Park. Bis zu 18.000 Zuschauer sind für den Bundesligaauftakt zugelassen. Das entspricht einem Drittel der Gesamtkapazität des Borussia-Parks.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga-Saison 2021/22

Bundesliga-Saison 2021/22 Datum und Uhrzeit: 13.08.2021, 20:30 Uhr

13.08.2021, 20:30 Uhr Spielort: Borussia Park, Mönchengladbach

Borussia Park, Mönchengladbach Schiedsrichter: Noch nicht bekannt

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München?

Fußball-Fans fragen sich vor dem Bundesliga-Auftakt zwischen dem Gladbach und Bayern ob die Partie live im Free-TV gezeigt wird. Die gute Nachricht: Das Eröffnungsspiel wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Sat.1 zeigt die Partie live und in voller Länge. Zudem bietet der Privatsender eine Übertragung im Internet per Live-Stream an. Die Rechte an der Übertragung hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichtert.

Zudem wird der Streamingdienst DAZN das Bundesligaspiel live im Stream zeigen.

Bundesliga-Eröffnungsspiel: Stefan Kuntz fungiert als TV-Experte für Sat.1

Der ehemalige Fußball-Europameister und aktuelle U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz verstärkt als TV-Experte das Team von „Ran Sat.1 Bundesliga“. Der 58-Jährige soll die Live-Übertragungen für den Münchner TV-Sender begleiten. Seinen ersten Einsatz hat er beim Bundesliga-Auftakt Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München am 13. August. Zuletzt hatte Kuntz als Experte bei der Europameisterschaft für das ARD gearbeitet.

„Ran“-Sportchef Alexander Rösner sagte, als „Ran“ begonnen habe, die Bundesliga zu übertragen, sei Kuntz Europameister und Torschützenkönig gewesen. Kuntz sei von Beginn an Wunschkandidat des Senders als Bundesliga-Experte gewesen.