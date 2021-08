Der FC Bayern München und Borussia Dortmund streben nach dem ersten Titel der noch jungen Saison 2021/22. Am Dienstag, 17.08.201, treffen die Dauerrivalen FCB und BVB im Rahmen des DFL-Supercups 2021 aufeinander.

Beim Duell des BVB gegen die Bayern ist Brisanz garantiert - auch wenn es nur um den nicht besonders hoch geschätzten Supercup geht. Die Ausgangslage spricht eher für den BVB. Die Bayern kamen beim Bundesliga-Saisonauftakt gegen Borussia Mönchengladbach nicht über ein Unentschieden hinaus. Dortmund überzeugte beim Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt

Dass am Dienstag in Dortmund auf beiden Seiten in Marco Rose (BVB) und Julian Nagelsmann (FC Bayen) zwei neue Trainer dabei sind, erhöht den Reiz. „Das Spiel hat eine Bedeutung, weil es um einen Titel gibt“, sagte Nagelsmann vor der Partie in Dortmund. Zudem gilt die Partie als Fingerzeig dafür, ob der stark in die Saison gestartete Pokalsieger aus dem Revier diesmal in der Lage ist, die jahrelange Alleinherrschaft des Münchener Serienmeisters in der Bundesliga ins Wanken zu bringen.

Wo wird der DFL-Supercup Bayern BVB 2021 live übertragen?

live übertragen? Wer zeigt FC Bayern München gegen Borussia Dortmund im TV und Live-Stream ?

? Gibt es eine Übertragung im Free-TV ?

? Wieviele Fans dürfen beim Supercup-Finale in Dortmund ins Stadion?

DFL-Supercup 2021 – Bayern gegen BVB: Termin, Datum, Uhrzeit, Anstoß, Schiedsrichter und Zuschauer

Der UEFA-Supercup 2021 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München findet am Dienstag, den 17.08.2021, im Signal Iduna Park in Dortmund statt. Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Für die Partie sind insgesamt 25.000 Zuschauer zugelassen – davon allerdings nur 1000 Getestete.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Borussia Dortmund, FC Bayern München

Borussia Dortmund, FC Bayern München Wettbewerb: DFL Supercup, Finale

DFL Supercup, Finale Datum und Uhrzeit: 17.08.2021, 20:30 Uhr

17.08.2021, 20:30 Uhr Spielort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Schiedsrichter : Stegemann, Sascha (Niederkassel)

: Stegemann, Sascha (Niederkassel) Assistenten : Pickel, Mike (Mendig), Assmuth, Frederick (Köln)

: Pickel, Mike (Mendig), Assmuth, Frederick (Köln) Vierter Offizieller : Badstübner, Florian (Windsbach)

: Badstübner, Florian (Windsbach) Video-Assistent: Welz, Tobias (Wiesbaden)



Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Wer überträgt den DFL-Supercup 2021 live im TV und Stream?

Fußball-Fans fragen sich vor dem deutschen Supercup 2021, ob die Partie live im Free-TV gezeigt wird. Und sie können sich freuen: Die Partie BVB gegen FCB wird im frei empfangbaren deutschen Fernsehen übertragen. Allerdings hat es im Vergleich 2020 Änderungen bei den Rechten gegeben: Im Vorjahr waren noch das ZDF und DAZN die Rechteinhaber, ab dieser Saison gibt es zwei neue: Im Free-TV darf Sat.1 übertragen, im Pay-TV ist es Sky.

DFL Supercup 2021 Tickets und Zuschauer: Wer kann BVB gegen FCB im Stadion sehen?

Für die Partie Dortmund gegen Bayern München sind 25.000 Zuschauer im Stadion zugelassen. Nur maximal 1000 Tickets gehen an negativ auf das Coronovirus Getestete. 24.000 Zuschauer müssen geimpft oder genesen sein.

Der Verkauf der Tickets für den Supercup erfolgte ausschließlich über den Onlineshop des BVB. Der Immunisierten-Status muss im Zulauf auf das Stadion beim „Check in“-Personal in digitaler Form durch die Corona-Warn-App oder die Covpass-App nachgewiesen werden.

Supercup 2021: Aufstellung Borussia Dortmund gegen FC Bayern München

Wer spielt? Das sind die voraussichtlichen Startaufstellungen von BVB und FCB im Supercup 2021:

Aufstellung Borussia Dortmund

Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, N. Schulz - Dahoud - Reyna, Bellingham - Reus - Malen, Haaland

Aufstellung FC Bayern München

Neuer - Stanisic, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich - L. Sané, T. Müller, Goretzka, Gnabry - Lewandowski

Supercup 2021: Welche Spieler sind beim BVB und FCB verletzt?

Beim BVB hat sich die ohnehin angespannte Personallage weiter verschärft. Neben namhaften Profis wie Mats Hummels, Raphael Guerreiro, Emre Can, Thomas Meunier und Julian Brandt fällt auch noch Thorgan Hazard aus. Der Belgier hat sich gegen Frankfurt eine Knöchelverletzung zugezogen und könnte durch den 30 Millionen Euro teuren Zukauf Donyell Malen ersetzt werden. Nagelsmann plant mit demselben Aufgebot, das auch in Mönchengladbach dabei war. Mittelfeldspieler Corentin Tolisso steht nach seinem Corona-Ausfall vor der Rückkehr in den Kader. Verteidiger Lucas Hernandez muss nach einer Knieverletzung weiter körperlich aufholen.

FC Bayern spielt im Supercup in neuen Champions-League-Trikots

Der FC Bayern spielt im Supercup gegen Dortmund in den Trikots für die neue Champions League Saison. Thomas Müller gefällt das neue Trikot des FC Bayern. „Ich liebe die Berge, ich liebe meine Heimat, und ich finde es schön, dass wir dieses spezielle Lebensgefühl, das wir hier bei uns haben, mit diesem Trikot in der ganzen Welt anschaulich machen können“, so Müller über das neue Champions-League-Trikot. Es wurde den Angaben zufolge vom Bergpanorama des Münchner Umlands inspiriert. „In weiß-blauer Farbgebung ist eine stilisierte Bergwelt“ in das Design eingearbeitet, hieß es. Die Gruppenphase der Champions League wird nächste Woche ausgelost.

Dortmund gegen Bayern – die Aufstellungen

Borussia Dortmund

Kobel – Passlack – Witsel – Akanji – N. Schulz – Dahoud – Reyna – Bellingham – Reus – Moukoko – Haaland

FC Bayern München

Neuer – Stanisic – Upamecano – Süle – Davies – Kimmich – Gnabry – T. Müller – Goretzka – Coman – Lewandowski