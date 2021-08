Am Samstag, den 14.08.2021, ersteht ein echtes Topspiel in der 1. Bundesliga auf dem Plan: Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt im Signal-Iduna-Park. Die Dortmunder wollen es dieses Jahr wissen und die Meisterserie des FC Bayern München stoppen. Dortmund Kapitän Marco Reus sieht die Dortmunder auf Augenhöhe mit den Bayern. „Wir haben den Kader, um Meister zu werden, den Pokal zu gewinnen und weit in der Champions League zu kommen“, so der 32-Jährige. Ein guter Sart in die Bundesligasaison ist daher immens wichtig.

Wo wird das Topspiel live übertragen?

Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Dortmund gegen Frankfurt: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt findet am Samstag, den 14.08.2021, um 18:30 Uhr statt. Erstmals seit Ende Oktober sind Zuschauer bei einem Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund dabei. Im Signal-Induna-Park werden 25.000 Zuschauer erwartet.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt

: Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : 1. Bundesliga, 1. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 1. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 14.08.2021, 18:30 Uhr

: 14.08.2021, 18:30 Uhr Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund zugelassene Zuschauer : 25.000

: 25.000 Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt BVB gegen Eintracht Frankfurt?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Dortmund und Frankfurt wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Dortmund gegen Frankfurt am 14.08.2021 um 18:30 Uhr: