St. Pauli gegen den HSV, das heißt Derbystimmung in Hamburg: Der Kracher des 3. Spieltags in der 2. Bundesliga steigt am Freitag, den 13.08.2021, um 18:30 Uhr im Millerntor, dem Stadion des FC. St. Pauli vor Zuschauern. Selbst Gästefans des Hamburger SV sollen letzten Informationen zufolge zugelassen sein.

Sowohl St. Pauli als auch der HSV sind mit einem Sieg und einem Unentschieden gestartet. Der HSV hat das große Ziel, zurück in die Bundesliga aufzusteigen. Nach drei misslungenen Versuchen soll es beim vierten Anlauf endlich klappen. Doch der FC St. Pauli wird wohl alles daran setzen, dem Stadtrivalen erneut Steine in den Weg zu legen. Im letzten Aufeinandertreffen ärgerten „Kiezkicker“ die „Rothosen“ und konnten mit 1:0 gewinnen. Überhaupt ist die Mannschaft von Trainer Timo Schultz seit vier Spielen gegen den HSV ungeschlagen und somit inoffizieller „Hamburger Stadtmeister“.

Neu-HSV-Coach Tim Walter freut sich auf die Partie: „Ich glaube, dass es im Fußball nichts Schöneres gibt“, schwärmte der Coach und bezog sich auf die Kulisse, die ihn und sein Team erwartet: „Freitagabend, Flutlicht, die Lichter vom Dom hinten dran: Wer mit dem Fußballspielen beginnt, der träumt von so etwas.“

Gibt es eine Übertragung im Free-TV ?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

Alle Infos zur TV-Übertragung bekommt ihr hier.



Die Spieler vom FC St. Pauli jubeln nach dem Spiel im DFB-Pokal gegen Magdeburg. An den Sieg wollen sie auch im Hamburger Stadtderby gegen den HSV anknüpfen.

© Foto: Eroll Popova/DPA



St. Pauli gegen HSV 2021: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung des Derbys in der 2. Liga

Das Spiel zwischen St. Pauli und Hamburg findet am Freitag, den 13.08.2021, um 18:30 Uhr statt. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es nicht geben.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : St. Pauli, HSV

: St. Pauli, HSV Wettbewerb : 2. Fußball Bundesliga, 3. Spieltag

: 2. Fußball Bundesliga, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : Freitag, den 13.08.2021, um 18:30 Uhr

: Freitag, den 13.08.2021, um 18:30 Uhr Spielort: Millerntor-Stadion, St. Pauli/Hamburg

St. Pauli gegen den Hamburger SV im TV und Live-Stream: Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Das Spiel wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Jedoch hat sich der Pay-TV Sender Sky die Rechte gesichert. Auf DAZN wird das Spiel nicht zu sehen sein.

Die Übertragung von St. Pauli gegen HSV am 13.08.2021 um 18:30 Uhr noch einmal im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : Sky

: Sky Live-Stream: SkyGo/SkyTicket

Derby St. Pauli gegen HSV 2021: Tickets, Zuschauer, Fans

Das Hamburger Stadtderby St. Pauli gegen den HSV ist ausverkauft. Wie der gastgebende FC St. Pauli mitgeteilt hat, sind die Tickets für die Partie in der 2. Fußball-Bundesliga am Millerntor restlos vergriffen. Mehr als 10.000 Zuschauer weden live im Stadion dabei sein können: 10.003 Anhänger der Heimmannschaft dürfen unter Pandemiebedingungen in die 29.546 Plätze bietende Arena. Das HSV-Kontingent ist auf gut 700 Tickets beschränkt.

St. Pauli gegen den Hamburger SV: Die möglichen Aufstellungen im Derby

Voraussichtliche Aufstellung des FC St. Pauli

Tor: Vasilj

Abwehr: Zander, Ziereis, Medic, Paqarada

Mittelfeld: Smith, Becker, Benatelli, Kyereh

Sturm: Makienok, Burgstaller

Voraussichtliche Aufstellung des HSV

Tor: Heuer Fernandes

Abwehr: Gyamerah, David, Schonlau, Leibold

Mittelfeld: Meffert, Kinsombi, Dudziak

Sturm: Wintzheimer, Glatzel, Kittel



Auch der HSV konnte im DFB-Pokal jubeln – in Braunschweig. Nach vier sieglosen Partien will der Hamburger SV das Derby 2021 am Millerntor gegen St. Pauli vor Zuschauern gewinnen.

© Foto: Ronny Hartmann/DPA



