Die UEFA Champions League 2021/22 geht am heutigen Mittwoch, 08.12.2021, mit dem 6. Spieltag der Gruppenphase weiter.

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen am letzten Gruppenspieltag der Königsklasse aus deutscher Sicht nicht sein: Während sich Bayern München gegen den FC Barcelona als sicherer Gruppensieger schonen kann, benötigt der VfL Wolfsburg gegen Spitzenreiter OSC Lille einen Sieg, um noch ins Achtelfinale einzuziehen. Beide Partien werden um 21.00 Uhr angepfiffen.

Zudem stehen mit Juventus Turin, FC Chelsea und Manchester United weitere namhafte Clubs in den Startlöchern.

Wo werden die Spiele der Champions Leauge 2021/22 live übertragen?

übertragen? Wer zeigt Bayern, Wolfsburg und Co. heute live im TV und Stream ?

und ? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

DAZN, Sky, Amazon Prime – Wer überträgt die Champions Leauge 2021/22 live?

Alle Mittwochsspiele der Champions League 2021/22 sind live auf dem Streamingportal DAZN zu sehen. Auch die Dienstagspiele werden bis auf eine Ausnahme auf DAZN übertragen, denn das jeweilige Topspiel am Dienstagabend darf Champions-League-Neuling Amazon Prime Video zeigen. Amazon hat sich die Rechte an insgesamt 16 Partien gesichert hat, davon zwei Play-off-Spiele.

Der Streamingdienst DAZN, der sich zuletzt die Rechte mit Sky geteilt hatte, hat von 2021/22 bis 2023/24 121 der 137 Spiele pro Saison im Programm - von den Play-offs bis zum Finale. Allerdings erhöhen sich mit dem vergrößerten Angebot auch die Kosten für ein Abonnement. Alle Infos zu den Preisen und Abo-Varianten auf DAZN bekommt ihr diesem Artikel.

Champions League im TV: Gibt es eine Übertragung der Spiele im Free-TV auf ARD oder ZDF?

Waren Fußball-Fans in den letzten Jahren gewohnt, Spiele der Champions League noch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, so müssen sich diese in diesem Jahr umstellen. Das ZDF zeigt im Free-TV lediglich das Finale im Mai 2022 der diesjährigen Champions League, sowie die Höhepunkte der Spieltage. Unter dem Namen „Sportstudio UEFA Champions League“ sendet der öffentlich-rechtliche Sender lange Zusammenfassungen der Spiele der deutschen Mannschaften. Auch die Endspiele in den Jahren 2023 und 2024 werden kostenfrei auf ZDF zu sehen sein, egal ob eine deutsche Mannschaft im Finale steht oder nicht.

Champions League heute live: Die Übertragung am Mittwoch, 08.12.2021, im TV und Stream

Alle Infos zur Übertragung der Spiele vom 6. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase am heutigen Mittwoch, 08.12.2021:

Juventus Turin – Malmö FF

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Zenit St. Petersburg – FC Chelsea

Anstoß: 18:45 Uhr

18:45 Uhr TV-Übertragung: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

FC Bayern – FC Barcelona

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Die Partie wird live und exklusiv auf DAZN in der Konferenz und im Einzelspiel übertragen. Alle weiteren Infos zur Übertragung bekommt ihr hier:

VfL Wolfsburg – OSC Lille

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr Übertragung: Die Partie wird live und exklusiv auf DAZN in der Konferenz übertragen. Alle weiteren Infos zur Übertragung bekommt ihr hier:

Manchester United – Young Boys Bern

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Atalanta Bergamo – FC Villareal

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

RB Salzburg – FC Sevilla

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

Benfica Lissabon – Dyn. Kiew

Anstoß: 21:00 Uhr

21:00 Uhr TV-Übertragung: DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN

DAZN im TV sehen: So empfangt ihr die Sender DAZN 1 und DAZN 2

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.

FC Bayern München Aufstellung heute: Die Startelf in der Champions League gegen Barcelona

Bayern-Coach Julian Nagelsmann muss weiterhin auf Joshua Kimmich verzichten, welcher sich in häuslicher Quarantäne befindet. Auch Marcel Sabitzer wird dem Bayern-Coach nicht zur Verfügung stehen. Neu-Barca-Coach Xavi Hernandez muss auf keine großen Namen verzichten und kann auf seine stärkste Elf zugreifen.