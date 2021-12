Für den FC Bayern München erklingt am heutigen Mittwoch, 08.12.2021, zum letzten Mal in diesem Jahr die Hymne der UEFA Champions League. Die Bayern empfangen in ihrem letzten Gruppenspiel heute den FC Barcelona, gegen den es für den deutschen Rekordmeister in erster Linie um Rekorde und Preisgeld gehen wird.

Mit einer vollen Ausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen sind die Münchner bereits sicher eine Runde weiter. Gegner FC Barcelona allerdings kämpft gegen den frühen K.o. in Europas Fußball-Königsklasse. Ein Sieg würde den Spaniern das Weiterkommen sichern, bei einer Niederlage muss die Mannschaft von Trainer und Club-Idol Xavi hoffen, dass Benfica Lissabon nicht das Heimspiel gegen Dynamo Kiew gewinnt.

Wo wird Bayern gegen Barcelona heute live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV oder Internet?

oder Internet? Alle Infos zum Champions-League-Spiel des FC Bayern.

Champions League heute – FC Bayern gegen Barcelona: Uhrzeit, Stadion, Anpfiff, Zuschauer

Das letzte Spiel des FC Bayern in der Champions-League-Gruppenphase 2021 gegen den FC Barcelona wird am heutigen Mittwochabend, 08.12.2021, um 21:00 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Münchener Allianz-Arena, in der wegen der Corona-Beschränkungen ohne Zuschauer gespielt wird.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FC Bayern München, FC Barcelona

: FC Bayern München, FC Barcelona Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 6. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : 08.12.2021, 21:00 Uhr

: 08.12.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Allianz-Arena, München

: Allianz-Arena, München Zugelassene Zuschauer : -

: - Schiedsrichter: Ovidiu Alin Hategan, Rumänien

Bayern gegen Barcelona heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Die Partie des FC Bayern München heute gegen den FC Barcelona wird leider nicht im frei empfangabren Fernsehen übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Begegnung hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert.

Das ZDF zeigt im Free-TV lediglich das Finale im Mai 2022 der diesjährigen Champions League, sowie die Höhepunkte der Spieltage. Unter dem Namen „Sportstudio UEFA Champions League“ sendet der öffentlich-rechtliche Sender lange Zusammenfassungen der Spiele der deutschen Mannschaften.

FC Bayern vs Barcelona heute im Stream: Alle Infos zur Übertragung auf DAZN

Auf der Webseite bzw. App von DAZN wird das Spiel live und in voller Länge im Stream übertragen. Wer einen TV-Vertrag mit Vodafone oder Sky hat, der kann das Spiel auch im linearen TV auf DAZN 1 und DAZN 2 verfolgen.

Das Spiel des FCB wird von Jan Platte kommentiert. Ihm zur Seite steht Experte Sandro Wagner. Die Vorberichte starten um 20:30 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra. Reporter vor Ort ist Daniel Herzog. Amazon Prime ist seit dieser Saison auch in die Übertragung der Champions League eingestiegen, wird diese Partie allerdings nicht live zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Bayern gegen Barcelona am 08.12.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 1, DAZN 2 (Konferenz)

DAZN 1 und DAZN 2: Auch über Sky und Vodafone könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen empfangen werden. Diesen Sender bekommt ihr mit DAZN über Vodafone mit einem GigaTV-Anschluss (per DSL und Kabel) und mit DAZN über Sky Q. So könnt ihr DAZN auch ohne Internet im TV sehen. Dieses Angebot kann sowohl über DAZN, als auch über Sky Q und Vodafone bestellt werden.

FC Bayern München: Die voraussichtliche Aufstellung heute in der Champions League

Bayern-Coach Julian Nagelsmann muss weiterhin auf Joshua Kimmich verzichten, welcher sich in häuslicher Quarantäne befindet. Auch Marcel Sabitzer wird dem Bayern-Coach nicht zur Verfügung stehen. Neu-Barca-Coach Xavi Hernandez muss auf keine großen Namen verzichten und kann auf seine stärkste Elf zugreifen.